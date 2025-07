Grève dans la Justice : Le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme et interpelle Ousmane Sonko

Alors que les travailleurs de la justice entament une nouvelle grève de 72 heures, le Forum du Justiciable monte au créneau pour dénoncer une situation jugée de plus en plus préoccupante pour les usagers des tribunaux. L’organisation parle d’une situation « inhumaine » et appelle les différentes parties à sortir de l’impasse au plus vite.

Dans un communiqué, le Forum du Justiciable exhorte le Premier ministre Ousmane Sonko à s’impliquer personnellement dans ce dossier devenu, selon lui, « urgent et prioritaire ».

« Ce qu’on fait subir aux justiciables est inhumain », dénonce l’organisation, qui invite les grévistes à faire preuve de responsabilité. « Ils doivent, de temps en temps, suspendre leur mot d’ordre ou au moins assurer un service minimum pour permettre aux négociations d’aboutir », poursuit-elle.

Le Forum insiste sur les conséquences de cette paralysie du service public de la justice. « Il y va du respect de l’État de droit, du bon fonctionnement des institutions judiciaires et de la garantie des droits fondamentaux des citoyens », rappelle-t-il, en appelant à un sursaut collectif pour préserver l’équilibre du système judiciaire sénégalais.