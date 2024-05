Gestion des inondations : Moussa Balla Fofana presse les maires

Prévenir les inondations vaut mieux que de devoir vivre avec. Surtout qu’une mauvaise gestion de la question est assimilée à une incompétence. Ainsi, le ministre de l’Urbanisme, de l’Aménagement des territoires et des Collectivités territoriales a déjà pris les devants. Par une lettre circulaire, Moussa Balla Fofana a demandé aux maires et aux gouverneurs de régions de prendre les dispositions utiles, en vue de prévenir les risques d’inondations et de préserver les populations et leurs biens.

Mais au-delà, il les a invités à veiller à la propreté et à la sécurité des marchés et autres espaces publics pour envisager la propagation de maladies en période d’hivernage. A cet effet, il a demandé aux maires et aux gouverneurs de désensabler les rues pour faciliter le ruissellement des eaux pluviales, d’assurer le curage et le pompage des caniveaux ouverts, de veiller à l’enlèvement régulier des ordures ménagères et des gravats dans les artères. Il leur a demandé chacun en ce qui le concerne de procéder à la sensibilisation des populations sur les comportements qui aggravent les risques d’inondation et de propagation de maladie, de finaliser les opérations pré hivernage et l’entretien des matériaux et équipements avant fin juin 2024, de veiller à la préservation des zones humides et des voies naturelles d’écoulement des eaux pluviales.

Le ministre les invite à participer à la mise en place d’un dispositif spécial de gestion des inondations dans les cités religieuses, à surveiller les points critiques identifiés dans leurs localités, à développer, en rapport avec les acteurs communautaires, un système de veille et d’alerte précoce. Enfin, il en appelle à leur sens des responsabilités pour une exécution correcte de la présente circulaire.