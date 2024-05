Journée du Dialogue : Le nouveau régime plonge dans les réformes de la Justice

Mardi prochain s’ouvrira la première journée nationale du dialogue sous le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et la réforme de la justice a été choisie comme le thème de cette année. «Nous allons faire la journée du dialogue national qui est un cadre institutionnel que le Président de la République compte perpétuer. Pour cette année, il a choisi le thème de la Justice : la réforme et la modernisation de la Justice», a expliqué Ousseynou Ly, ce jeudi.

Le ministre-Conseiller, porte-parole de la Présidence et responsable de la Cellule Digitale ajoute que ce qui est recherché par l’actuel chef de l’Etat, c’est de parvenir à des travaux inclusifs, prenant en compte l’opinion de tous les acteurs pour parvenir à un résultat qui va restaurer la confiance entre la Justice et le Justiciable.

Pour que le justiciable, qui sera représenté lors de la journée du dialogue national, puisse donner son opinion, partager sont vécu, ses observations et faire ses suggestions par rapport au fonctionnement et à la pratique dans la Justice, une plateforme a été mise en place. «Il fallait avoir un outil et cet outil a été développé par le ministère de la communication, des télécoms et du numérique qui intègre des questions et donne la possibilité au citoyen, de faire des contributions ou de faire un document et de l’intégrer sur la plateforme», a annoncé le ministre-conseiller lors de la rencontre de ce jeudi.