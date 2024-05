Enseignant tué lors d’une agression : Le G7 en débrayage ce vendredi

Au sortir de la réunion du G7 de Thiès tenue hier au siège du SELS pour statuer sur l’agression de leur collègue feu Kaly, un plan d’actions a été élaboré. Il s’agit entre autres d’un débrayage qui sera observé ce vendredi à 9 heures, suivi d’un sit-in devant l’IA. « Nous manifesterons notre mécontentement et notre solidarité en débrayant à partir de 9h, suivi d’un sit-in devant l’Inspection d’Académie (IA) pour réclamer justice pour notre collègue. »

Il est aussi prévu une « souscription volontaire par enseignant selon les syndicats. Chaque enseignant, selon les syndicats, est invité à contribuer. Cette action symbolique vise à montrer notre soutien et notre solidarité envers la famille de feu Kaly. Une journée morte sera observée à Thiès, coïncidant avec la levée du corps de notre collègue, actuellement en autopsie à Dakar. Cette journée de deuil et de réflexion est destinée à honorer la mémoire de Kaly et à sensibiliser sur la gravité de l’agression subie. Une plainte contre X sera déposée au nom du G7 auprès du Procureur de la République. Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur cette agression et que les responsables soient traduits en justice ».

Le G7 compte rencontrer « les autorités policières et administratives. Nous discuterons des mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les enseignants et prévenir de telles tragédies à l’avenir. Nous comptons sur la participation et la solidarité de chacun pour que ces actions portent leurs fruits. Ensemble, nous ferons entendre notre voix et honorerons la mémoire de notre collègue Kaly ».