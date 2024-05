Sommet OCI : Barrow s’engage à «promouvoir l’unité, la solidarité et…»

Le chef de l’État gambien Adama Barrow, qui va assurer la présidence de l’Organisation pour la coopération islamique (OCI) pour les trois prochaines années, s’est engagé à ‘’promouvoir l’unité, la solidarité et le développement durable au sein du monde islamique’’.

‘’En tant que président de la République de Gambie et président de l’OCI pour les trois prochaines années, nous nous engageons à promouvoir l’unité, la solidarité et le développement durable au sein du monde islamique’’, a déclaré M. Barrow, samedi, à l’ouverture du 15e Sommet de l’OCI.

S’exprimant devant les représentants des 57 pays membres de l’organisation, il a mis en exergue le contexte dans lequel se tient cette rencontre.

‘’Nous nous sommes réunis ici, aujourd’hui, avec la conscience que le monde musulman est confronté à de nombreux défis, allant des calamités du terrorisme à la violence entre factions et aux conflits armés’’, a-t-il dit.

Le président gambien a souligné qu’au milieu de ces troubles, ‘’nous devons réaffirmer notre engagement en faveur de la médiation et du dialogue en tant que mécanismes indispensables pour résoudre les conflits et favoriser une paix durable’’.

Selon lui, ‘’il est donc approprié que le thème de cette 15e session soit +Renforcer l’unité et la solidarité par le dialogue et le développement durable+’’.

Il a réaffirmé ‘’la nécessité de permettre au peuple palestinien de retrouver ses droits nationaux légitimes, tels que reconnus par la communauté internationale, à travers la reconnaissance d’un État de Palestine dans les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale’’.

‘’En tant que dirigeants du monde islamique, nous devons saisir cette opportunité [le 15e Sommet de l’OCI] pour tracer une nouvelle voie vers la paix et la réconciliation. Engageons-nous envers les principes de justice, d’égalité et de respect mutuel pour mettre fin aux souffrances de la Palestine et construire un avenir de paix et de prospérité’’, a-t-il ajouté.

Ouvert ce samedi à Banjul, la capitale gambienne, le 15e Sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) s’achève dimanche. Plusieurs chefs d’Etat et gouvernement prennent part à cet important évènement.

