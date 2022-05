Bignona : Les personnes handicapées regrettent déjà le départ de Mamina Kamara

Il y a quelques mois, alors qu’il était encore Président du conseil départemental de Bignona, Mamina Kamara avait pris un engagement personnel de soutenir les personnes, en l’occurrence les femmes vivant avec un handicap à hauteur d’un million de francs CFA.

Ce montant a été scindé en trois tranches. Il s’agit d’un appui en vivre, d’une enveloppe pour l’organisation d’une manifestation et la 3ème est également une cagnotte de cinq cents mille désignée comme un fonds revolving. Ce fonds devrait permettre aux membres de prêter un montant et d’aller développer une activité génératrice de revenu et remboursable selon les modalités concensuelles à définir.

Beaucoup de personnes pensaient que comme il n’est plus Président du conseil départemental, Mamina Kamara n’allait pas honorer son engagement mais c’est mal connaître l’homme qui est foncièrement social. En effet, le secrétaire général de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a fait mieux que ce qu’il avait pris comme engagement. Non seulement il a remis l’enveloppe de 500 mille mais il a ensuite déjà contracté avec un formateur qui va capaciter les personnes en situation de handicap dans trois domaines qu’elles choisiront.

Les personnes handicapées qui ne doutaient pas d’ailleurs que leur bienfaiteur tiendrait ses promesses ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au Président Kamara pour ce geste mais pour toutes les autres actions antérieures en leur faveur. Hommes et femmes ont beaucoup prié pour lui et surtout regretté son départ du conseil départemental de Bignona

L.BADIANE pour Xibaaru