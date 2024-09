Bignona : Les producteurs d’Affiniam créent une coopérative pour l’autosuffisance en riz

Le village d’Affiniam dispose des terres cultivables très important. Ses habitants qui étaient organisées en comité dénommé « éroghen étam » ont décidé de franchir un nouveau cap pour faire plus et mieux. Ils donc décidé de passer de comité en coopérative de producteurs. L’assemblée générale constitutive s’est tenue en présence des membres mais aussi des techniciens des services dédiés et des partenaires, tous sont convaincus l’autosuffisance alimentaire est bien possible et Affiniam a une part à jouer.

Les populations du village d’Affiniam veulent ainsi se conformer pour être en phase avec les orientations du gouvernement afin de bénéficier de son accompagnement notamment en matière de matériel agricoles, d’intrants et de formation. Dans ce village, la riziculture est l’activité dominante mais ils ne comptent pas se limiter à cela, ils envisagent aussi de faire de l’aquaculture mais aussi la culture d’autres spéculations. Les services d’encadrement des producteurs confirment la nécessité de se regrouper en coopérative pour faire mieux en profitant de l’appui de l’Etat à tout point de vue

En attendant, les membres Du comité devenu coopérative invitent les autorités à les soutenir dans cette entreprise pour que Affiniam participe aussi à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire

L.Badiane pour xibaaru