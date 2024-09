Parc zoologique de Hann : Le plus jeune lion a 18 ans

Dans un communiqué repris par L’AS, la direction des Eaux et Forêts et de la Conservation des sols révèle que le parc zoologique de Hann compte sept lions. Elle précise que les six fauves «ont plus de 20 ans, le plus jeune en a 18». Il s’agit, selon les auteurs du texte, de la «preuve que les conditions de détention dans le zoo sont très satisfaisantes» et que les «animaux sont alimentés régulièrement, les cages nettoyées quotidiennement».

La direction des Eaux et Forêts a effectué cette sortie en réponse à la diffusion sur les réseaux sociaux de photos montrant un lion affamé. La bête serait en captivité à Hann. Si le communiqué ne conteste pas que l’animal est pensionnaire dudit zoo, il précise que les clichés datent de 2017. Sans doute une façon de dire que, sept ans plus tard, le lion en question a recouvré la forme.