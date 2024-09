Faire de la religion un fonds de commerce politique, c’est de la lâcheté (Par Alassane Kitane)

Faire de la religion un fonds de commerce politique, c’est de la lâcheté

Depuis quelques années, ce débat sur la franc-maçonnerie parasite les vrais enjeux politiques et économiques de notre pays. Des personnes aux desseins et à l’histoire lugubres, avec l’aide d’une presse avide de sensationnel, ont fait de cette question une priorité dans le débat public. Or depuis quand la franc-maçonnerie est devenue un problème pour nous Sénégalais ? D’où vient cette obsession à en parler avec frénésie ? Qui a délégué qui la mission d’être un chasseur de francs-maçons ?

Fatou Diome a dit : « Tous cultes confondus, les modèles de piété se distinguent par leur discrétion, la vraie spiritualité s’accomplit dans l’intimité. La conscience a-t-elle meilleur témoin qu’elle-même ? Si la religion est déplacée dans la sphère politique, elle n’a rien à faire à l’école publique non plus. Cela semble acquis, mais, comme pour tout acquis, une constante attention demeure utile à son maintien. ». Les faux dévots n’ont jamais été aussi nuisibles qu’en démocratie. Ils fouettent le sentiment religieux, suscitent des passions pour se poser en rédempteurs. Ils savent qu’en dehors des passions religieuses, ils demeuraient ad vitam aeternam dans l’anonymat. L’esprit conspirationniste est la raison de ceux qui n’ont pas de raison : c’est quoi cette prétention à être un censeur de toutes les croyances ? Cette manie à ne parler que de franc-maçonnerie et à en voir les signes partout est une sorte de névrose obsessionnelle, et nous ne pouvons pas accepter que la société en soi contaminée. C’est d’ailleurs faire preuve d’une grande ignorance que d’attribuer exclusivement les signes de la franc-maçonnerie à la franc-maçonnerie, puisqu’elle les a trouvés sur place avant de les adopter.

Un débat sur la religion devient un poison dès qu’il a des relents politiques : les théologiens peuvent parler de religion selon la science religieuse, mais pas de façon politicienne. Et pour prendre part à ce débat, il faut être scientifiquement outillé et faire valoir des arguments scientifiques. Il ne saurait y avoir d’argument d’autorité en science ; par conséquent, même les prémisses de la discussion doivent être acceptées d’un commun accord sur la base d’une délibération sereine dénuée de toute passion.

Pour mériter de prendre part à ce débat, il faut partir du principe que dans la mesure où la foi religieuse n’est pas totalement fondée sur des démonstrations logiques, aucune foi n’est a priori supérieure à une autre. Ne pas comprendre cela, c’est sombrer dans un fanatisme qui ne fait qu’occulter une incapacité à faire valoir des raisons de sa foi. On peut (on doit) discuter rationnellement de la religion (du fait religieux), mais on ne peut pas justifier rationnellement la primauté d’une religion sur une autre, c’est un non-sens. Et quand on ramène le débat religieux sur le plan strict de la rationalité, la faillibilité de la raison est en soi, un motif de modestie et de tolérance.

Les religions et les confréries sont comme nos langues : les langues que nous ne parlons pas peuvent nous paraitre difficiles voire barbares, mais dès que nous commençons à les parler nous en découvrons la cohérence interne, la facilité et l’esthétique. C’est exactement la même chose pour les croyances religieuses : elles sont des chemins vers Dieu. Or si Dieu est à la fois partout et nulle part, pourquoi y aurait-il un seul chemin qui mène à Lui ? Pourquoi refuser à autrui la liberté de prendre le chemin qui lui parait le plus facile ? Si comme le dit Cheikh Hamidou Kane la liberté d’aimer ou de haïr Dieu est l’ultime don de Dieu que nul ne peut enlever à l’homme, que dire de la liberté de choisir sa confession religieuse ?

Juger la foi d’autrui en partant de la sienne est une entreprise aussi absurde que juger la langue d’autrui par la sienne : l’étroitesse d’esprit est une maladie dangereuse. L’irrationnel est une trésorerie de la raison : elle en fait provision pour ne pas être nue lorsqu’elle atteint ses limites. Dans l’absolu, les religions sont des investissements ou placements que la raison fait dans sa quête du sens de l’existence.

Au lieu de polluer les consciences et l’espace public avec ce débat enfantin et mesquin, nous devons réfléchir sur les enjeux du monde moderne avec une mondialisation outrancière de l’économie, le remplacement programmé de l’intelligence naturelle par celle artificielle, le passage de la médecine faite par des hommes à celle effectuée par des « machines », la cybercriminalité, et les différents défis auxquels doit faire face la démocratie dans un tel monde.

Alassane K. KITANE