Bignona : Les structure de santé de Tenghori reçoivent du matériel médical de « PANDIAK »

L’association PANDIAK de Tenghori Transgambienne a offert un important lot de matériel destiné aux structures de santé de la commune de Tenghori. Il s’agit de jeunes de la localité qui ont décidé de s’unir pour contribuer à leur manière à l’essor de leur contrée de façon volontaire et bénévole et ils n’en sont pas à leur première action. Après la mise sur pied de leur association, ils font une collecte de fonds et de matériel destiné principalement aux secteurs de la santé et de l’éducation.

Les personnels de santé saluent la portée de ce don vu le contexte qu’il est arrivé car avec cette fin d’hivernage, il y’a une flambée des maladies et la prise en charge devient difficile sans moyens et donc ce don vient soulagement tant bien que peu les structures de santé. La municipalité et l’Etat ne pouvant pas tout faire, le Maire de Tenghori encourage les autres à faire de même non sans magnifier le geste de « PANDIAK ».

Pour l’association PANDIAK les actions vont se poursuivre dans le domaine de la santé et dans d’autres secteurs.

L.Badiane pour Xibaaru