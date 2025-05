Propagande de la communauté LGBG : Noo Lank s’indigne et quitte And Samm Jikko Yi

Le collectif Noo Lank est profondément sidéré par la campagne de propagande initiée par la communauté LGBT, ciblant ouvertement Dakar, dans un contexte de mutisme inquiétant de la part de ceux qui se présentent habituellement comme les grands défenseurs des valeurs morales.

Le collectif s’est toujours dressé vent debout pour défendre vigoureusement les valeurs morales et culturelles du Sénégal, souvent aux côtés d’organisations qui, aujourd’hui, semblent avoir disparu des radars, surtout si l’on compare leur silence actuel à la virulence avec laquelle elles traitaient autrefois ces mêmes questions.

Le collectif peine à comprendre le silence assourdissant d’organisations religieuses et culturelles telles que And Samm Jikko Yi, avec laquelle il a pourtant activement collaboré, partageant les mêmes idéaux et menant ensemble de nombreux combats.

Face à cette indifférence devant des actes jugés graves et contraires à nos valeurs fondamentales, le collectif Noo Lank considère que la plateforme And Samm Jikko Yi s’est éloignée de son objet social, perdant ainsi sa substance et sa raison d’être. C’est pourquoi, avec regret mais en toute responsabilité, le collectif a décidé de se séparer de ladite plateforme, malgré les combats farouches menés ensemble contre la promotion de l’homosexualité et des pratiques similaires au Sénégal.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN)

Ce Mercredi 14 Mai 2025