Bignona : Une ambulance médicalisée pour Balandine et environs

C’est à l’occasion d’un forum sur le développement organisé au mois de Septembre dernier et qui a regroupé 21 villages d’Essom et du Narang dans le département de Bignona que les populations ont émis le besoin d’amélioration des conditions de prise en charge sanitaire dans la zone.

Les difficultés sont énormes dans cette zone notamment concernant les évacuations sanitaires. Les malades souffrent du manque d’ambulance et les femmes enceintes notamment en savent quelque chose, elles qui, parmi elles, certaines ont accouché sur les routes en tentant de rallier à pied les villages où il y a une structure de santé adaptée à leur situation.

Le cri de cœur a été entendu pat d’abord Oumar Seck, inspecteur du trésor adopté par le village de Balandine qui a porté le plaidoyer auprès des autorités notamment du Président du conseil départemental de Bignona. Sensible à cette préoccupation des populations, Mamina Kamara a, lui aussi, prend la question en charge et les efforts combinés des uns et des autres ont abouti, trois mois seulement après, à l’acquisition d’une ambulance médicalisée pour le poste de santé de Balandine et au service de toute la santé notamment des village polarisés par la structure sanitaire à savoir Balandine, Djnoundié, Ghoniam, Diongol, Thiendien, Katinong entre autres.

Le Président du conseil départemental de Bignona, en compagnie du Maire de Suelle et de l’inspecteur Oumar Seck a procédé Lundi à la remise de l’ambulance aux populations en présence du corps médical et du coordonnateur des maires du département de Bignona, El Hadji Sonko, maire de Diégoune. Les populations ont, à travers des chants et pas de danse, exprimé leur gratitude et leur soulagement. Pour les techniciens de la santé, cet outil est un intrant solide pour améliorer certains indicateurs en matière de prise en charge médicale dans la zone.

Mais ce n’est pas tout, car, à côté de l’ambulance, le président du conseil départemental et ses amis ont pu trouver un lit d’accouchement pour les femmes qui en ont fait la demande à l’occasion du forum de Diongol.