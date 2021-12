Locales à Dakar : les malades mentaux contre Diouf Sarr, selon…

Locales de 2022 à Dakar : plus de trois mille malades mentaux mobilisés contre Abdoulaye DIOUF SARR.

Un candidat déjà éliminé, aux élections locales de 2022 à Dakar, parmi les six qui sont en lice. Il s’agit du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR. Qui, depuis son arrivée à tête dudit Département, en 2017, s’oppose à la prise en charge de plus de trois mille malades mentaux errant à travers le Sénégal. A leur tour, ils seront mobilisés pour lui assurer une lourde défaite, le 23 janvier 2022.

Dans une République normale, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR serait destitué, arrêté et présenté à la Justice, pour non assistance à des malades mentaux et délibérément privés de leurs droits d’accéder aux soins. Mais, au Sénégal, avec le Président Macky SALL, l’impunité, l’arrogance, la méchanceté, la médiocrité, sont érigées en mode de gouvernance, causant la mort de malades mentaux, en pleine rue.

Après avoir empêché à cette couche vulnérable d’être prise en charge, en usant de sa position de Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, il pense pouvoir accéder à la Mairie de Dakar. Malheureusement, il ignore que cela passe d’abord par une gestion saine et équitable de ce Déplacement qu’il dirige de 2017 et dont la mission ne se limite pas seulement à la lutte perdue, en amont, contre la pandémie de Covid-19.

Rufisque, le 28 décembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)