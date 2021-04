Biguine Guèye à Macky : « Veuillez faire arrêter ce cirque…de meetings »

Excellence Monsieur le Président de la République : Veuillez faire arrêter ce cirque fait de meetings

Les manifestations et autres meetings actuels de la majorité n’ont aucun sens. Ils sont très mal indiqués à l’heure actuelle. Cela heurte le moral actuellement au plus bas du peuple et exacerbe le mécontentement qui a cours depuis quelques mois. Le Sénégal a besoin de décrispation et de travail avec la mobilisation des meilleures parmi ses ressources humaines. La jeunesse vient de se faire entendre par l’autorité suprême que vous êtes, et vous l’avez compris en ayant désamorcé la bombe par votre discours du 8 Mars dernier Excellence.

Si ces rassemblements étaient organisés en guise de démonstration de force lors des manifestations du début du mois de mars, ce serait plus pertinent et plus courageux. Comme le péril de la pandémie ne sensibilise pas la plupart de nos ministres et DG actuels.

Donc ce serait des genres de contre manifestations dont le PDS de Me Wade était empereur dans l’art. Mais là, il faut les arrêter, Monsieur le Président. C’est trop tard. Pour ces lièvres qui en mars dernier s’étaient réfugiés dans leurs terriers. Aujourd’hui que le calme est revenu, ils sortent du bois et se transforment en « lions » subitement féroces sortis de leur torpeur et de leur sommeil.

Tout ce tintamarre pour se payer le luxe de tenir meetings petit à petit un peu partout dans le pays. Attention, le peuple a des préoccupations beaucoup plus prégnantes que ces carnavals, ce cirque, ce cinéma. Ces gens doivent enfin comprendre que notre peuple est d’une maturité singulière. Elle sait réagir au meilleur moment. Et celui-ci, vous le savez mieux que tout le monde excellence.

La Covid19 est toujours là et appelle plus que jamais à la rigueur et au sens des responsabilités surtout de ces leaders mobilisateurs de circonstance. Les profitards doivent être enfin démasqués et mis hors d’état de nuire pour l’intérêt exclusif des Sénégalais. À bon entendeur…

Cordialement à vous, Excellence Monsieur le Président de la République !

Mamadou Biguine Gueye

Citoyen du Sénégal.