« Le calendrier électoral est sacré et nous ne devons jamais y toucher » (Bamba Dièye)

Le leader du FSD/BJ, Cheikh Bamba Dièye, fait partie des membres de l’opposition qui ont contesté le report des élections Locales. Ce vendredi, lors du vote du projet de loi, l’ancien maire de Saint-Louis pense qu’avec ce report, le gouvernement vise à repousser les législatives et la présidentielle.

« Le calendrier électoral est sacré et nous ne devons jamais y toucher sans raison impérieuse. Nous devons consacrer son inviolabilité comme l’est par ailleurs, le caractère républicain de l’Etat. Les conséquences de ce projet de loi vont bien au-delà du simple report des Locales. Il chamboule tout le processus électoral jusqu’à la présidentielle de 2024. Il ne s’agit ni plus ni moins d’une manœuvre indélicate et dangereuse dont le seul but est de repousser les législatives bien au-delà de la présidentielle de 2024 », a déclaré Cheikh Bamba Dièye, dont les propos sont repris par nos confrères d’Actusen.