Matar Bâ rend hommage à Alassane Dia de Teungeuth FC

Ce matin du vendredi 02 avril 2021, nous avons appris, à notre réveil, le rappel à Dieu de notre compatriote Alassane DIA, Entraineur et Instructeur de Football, éminent membre de la grande famille des sportifs sénégalais.

Cette disparition est une grande perte pour sa famille, ses amis et ses parents mais la déchirure que ses pairs du sport sénégalais ont ressenti est profonde et immense.

Tous ceux qui ont eu à exercer des responsabilités dans le secteur du sport, ces quarante dernières années, connaissent sa frêle silhouette et peuvent témoigner de son professionnalisme, son calme, son sérieux, sa sérénité, son amour du travail bien fait, son amour pour le football.

Ce football, il l’aimait par-dessus tout. Il l’a servi jusqu’à son dernier souffle. Sans interruption. D’abord, comme pratiquant au Stade de Mbour et à l’ASC les Niayes de Pikine. Ensuite, comme entraineur et encadreur au Port Autonome de Dakar, à la SONACOS, au Diraraf, au Tengueth FC… Il était, aussi, membre de la Direction Technique Nationale, Entraineur national et superviseur technique. Son parcours professionnel est riche et varié, ponctué de succès, de grands succès.

Pour Alassane, le football était un sacerdoce, un cadre pour transmettre des valeurs, une truelle pour construire des identités, un outil pour transformer des vies.

Il est parti prématurément, laissant derrière lui, l’image d’un homme bon, serviable, ouvert, disponible, mais qui savait, lorsque les circonstances l’exigent, prendre ses responsabilités avec fermeté et détermination.

Nos condoléances à sa famille, ses amis, à la Fédération Sénégalaise de Football, à la Direction Technique Nationale, aux clubs, à ses collègues du département des sports, au monde du sport dans son intégralité.

Que le Seigneur, en cette veille de mois béni du Ramadan, l’Accueille dans sa Miséricorde Infinie et lui Ouvre les portes du Paradis dans son repos éternel.

Matar BA, Ministre des Sports