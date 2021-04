Nous avons appris le décès survenu tôt ce matin à Pikine, de Alassane Dia Directeur technique de Teungeuth FC et ancien entraîneur de l’As Pikine. Il était, enseignant de formation et a fait ses débuts dans le navetane avec Ndam de Pikine. Il était par la suite agent au ministère des sports. Son décès est une grosse perte pour le football pikinois et sénégalais qu’il a servi depuis sa jeunesse.

La rédaction de Xibaaru présente ses condoléances à la famille éplorée