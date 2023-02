Biguine Guèye à Oumar Sow : « Merci pour votre sens de l’écoute »

Oumar Sow, conseiller spécial du président de la République, merci pour votre sens de l’écoute !

Monsieur le conseiller spécial,

J’ai eu l’honneur d’avoir été reçu récemment dernier par votre haute autorité. En ma qualité de coordonnateur du mouvement « Malaw », vous m’avez ouvert vos bureaux et nous avons taillé bavette sur pas mal de sujets en lié à notre combat et à notre engagement politique aux côtés du chef de l’État le président Macky Sall.

Sans entrer dans les détails de nos discussions oh combien fructueuses, j’ai rencontré un homme exclusivement orienté vers la satisfaction des attentes du chef de l’exécutif placées sur sa personne. Monsieur Oumar Sow a fait preuve d’un sens élevé de l’ouverture, de l’écoute et surtout de la prise en compte des préoccupations légitimes du militant responsable, engagé et républicain dont je me réclame. Des vertus et principes chers au président Macky Sall.

Au sortir de cette audience, sachez Monsieur le conseiller spécial du président, que vous faites partie de ceux qui soulagent les responsables, militants et sympathisants du président qui souffrent d’une frustration due non pas à notre leader mais au manque de solidarité de pas mal de ses plus proches lieutenants.

Soyez infiniment remercié Monsieur Oumar Sow ! Poursuivez vos efforts et restez dans votre élan de générosité pour l’intérêt du Sénégal dont son excellence Monsieur le Président Macky Sall est actuellement aux commandes et entrain d’abattre un travail jamais réalisé par ses prédécesseurs.

Le meilleur reste à venir dans le partage le respect mutuel et la solidarité. Merci à vous Monsieur Oumar Sow conseiller spécial du président Macky Sall !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Direction du patrimoine culturel.