Présidentielle 2024 : Siré Sy déclare sa candidature

Sénégalaise, Sénégalais, d’ici et de la diaspora

Le Sénégal est un pays riche en dotations factorielle et riche de la richesse de ses enfants, de ses hommes et de ses femmes.

Cependant, les 2,5/3 de notre Peuple, vivent dans des situations de pauvreté financière difficilement soutenable et qui dure depuis déjà 10 ans. Alors que les sénégalaises et les sénégalais sont des travailleuses et des travailleurs, ici comme dans la diaspora, de braves personnes, des sénégalaises et sénégalais talentueux, entregents et entrepreneurs, des croyants solidaires et généreux.

C’est parce que tout simplement, nos dirigeants actuels sont très désorganisés, plus politiques que patriotiques, dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques publiques et dans la gestion du Sénégal.

C’est donc pour permettre à notre cher pays, le Sénégal, à notre Ô pays mon beau Peuple, de reprendre son destin en main et de renégocier sa place dans la mondialisation, que nous sommes candidat à la présidentielle de 2024.

Pour installer et faire vivre le Temps du Sénégal, qui sera un Temps, appelé à survoler le temps, pour s’inscrire dans la durée imputrescible des consécrations sublimées, celles qui sont appelées à éclairer la marche du continent, la marche du monde.

Le Sénégal, pays de la Téranga, pays de l’hospitalité légendaire ; « ouvert aux alizés », dans ce Finistère africain qui prolonge toutes les aspirations de nos peuples engagés résolument dans la conquête du progrès économique, social et culturel, ne mérite pas la situation économique et sociale dans laquelle il est plongé depuis 10 ans.

C’est pourquoi notre candidature est un pari avec vous et pour nous, celui d’un candidat qui se soucie de coller aux exigences de l’heure, de coller aux pulsions de nos pays riches de toutes les richesses de leur sol, de leur sous-sol et de leurs enfants.

Ma candidature est le pari de contribuer à donner la vraie image du Sénégal et des sénégalaises et sénégalais, d’ici comme de la Diaspora, l’image enthousiaste du vainqueur qui se réjouit de la victoire à construire méthodiquement, chaque jour, de la victoire lancinante et permanente sur soi. La victoire des Goorgoorlu Yi Mën Na Nék.

Notre coalition qui sollicite votre appui financier et qui vous accueille, est donc symbolique de ce Sénégal qui se construit et se dresse, « patiemment, obstinément, et dont les fleurs ont peu à peu (la douce) saveur de la dignité et de la souveraineté retrouvées!».

Nous voulons, ensemble, que ma candidature et celle de notre coalition, soit le lieu de cristallisation des consécrations, le point culminant où s’affichent les défis relevés et les fiertés gagnées à d’intelligence et d’actions.

Nous sollicitons votre soutien et appui financier à travers cette levée de fonds. Avec cet argent, nous en ferons une tournée nationale (Jokko Tour Goorgoorlu Yi 2023). Nous en déposerons notre caution qui accompagnera le dépôt de nos parrainages et nous en battrons campagne quand la campagne électorale sera ainsi ouverte.

Nous nous engageons, avec votre appui et soutien financiers, au soir de notre élection comme Président de la République en 2024, de réaliser sur 5 ans, le PLAN STRATEGIQUE Niani Bañ Na 2024-2029 (notre programme), dont nous y reviendrons dans le cadre de notre tournée nationale. Avec votre soutient.

Siré SY, Candidat de la Coalition Goorgoorlu YI

Présidentielle 2024