Biguine Gueye demande à Macky de faire revenir Aliou Sall…dans le Gouvernement

Lettre ouverte à Monsieur Macky Sall, président de la République

Excellence Monsieur le Président,

Suite à la mise en veilleuse de nos activités politiques au sein du mouvement Malaw dont je suis le coordonnateur, il me plaît, dans l’esprit de toujours contribuer au débat politico économique de notre pays, de m’adresser encore à vous par ces lignes.

L’idée force de la présente est, de vous suggérer avec insistance, la réintégration dans votre gouvernement, de monsieur Aliou Sall, maire de Guediawaye. Au regard de son leadership, de ses compétences, de son engagement et de son courage, ce profil, citoyen sénégalais, hautement patriote, Aliou Sall a sa place à vos côtés pour participer à hisser notre pays vers l’émergence tant souhaitée !

Excellence Monsieur le Président

La constitution du Sénégal vous a investi de pouvoirs sur lesquels vous avez la latitude de vous référer aux fins de trouver la meilleure recette à même d’élever l’édifice de notre pays au plus haut sommet. Vous êtes investi grâce au peuple souverain qui vous a renouvelé sa confiance, du pouvoir régalien et discrétionnaire de nommer aux différents emplois civils et militaires. Ne vous fiez pas aux laudateurs et autres nihilistes écervelés dont le combat de salons et de torchons sur les réseaux sociaux et plateaux de télés est de vous pousser à éloigner Aliou Sall de la gestion des affaires publiques. Refusez de jouer leu jeu et de les aider à assouvir leur rêve totalement en déphasage avec les intérêts du peuple. Conquérir et gagner la mairie de la ville de Guediawaye, faire le consensus autour de la présidence de l’association des maires du Sénégal, permettre à la coalition Benno Bokk Yaakar de gagner cette importante partie de la capitale lors de la dernière élection présidentielle… constituent des prouesses qui ne s’offrent guère sur un plateau d’argent !

Excellence Monsieur le Président

Je vous en conjure ! C’est ma fibre patriotique qui vous interpelle. Les suggestions que j’ai plaisir à vous faire ne me sont point nouvelles. J’en ai l’habitude, que je sois de l’opposition ou du pouvoir. Que je mette fin à mes activités dans l’animation du parti ou de la coalition majoritaire comme c’est le cas actuellement. Mon souci demeure le Sénégal, et le Sénégal mérite que ses meilleures ressources humaines soient aux commandes. Sans nulle conteste, l’actuel président de l’association des maires en fait partie. Pourquoi d’ailleurs continuer à laisser cette valeur sûre de notre Nation sur la touche quand on sait que la justice l’a blanchi suite aux graves accusations d’une enquête réalisée par un média impérialiste intéressé par nos ressources pétrolières et gazières qui ne cessent d’aiguiser l’appétit aux vautours nichés un peu partout dans les quatre coins de la terre?

Excellence Monsieur le Président

L’homme de qui votre opposition veut vous éloigner à tout jamais est l’un des plus efficaces et des plus précieux que vous puissiez investir de la mission de vous apporter son expertise pour vos efforts dans la quête de notre émergence. Aliou Sall a l’étoffe politico intellectuelle parmi ces Sénégalaises et Sénégalais dont vous êtes à la recherche depuis votre accession à la magistrature suprême. Il peut absolument contribuer à la lancinante problématique des préoccupations des sénégalais. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, l’évidence est que l’homme a eu l’occasion de prouver l’étendue de ses compétences. Il n’a pas été démis de ses fonctions d’ex directeur général de la caisse des dépôts et consignations parce qu’il a fauté ou n’a pas satisfait à vos attentes. Mais parce qu’il a été offensé, combattu par des forces intérieures et extérieures du Sénégal qui avaient ourdi un complot, le vrai d’ailleurs, pour avoir sa tête.

Aujourd’hui que tout est devenu claire sous le ciel sénégalais autour du maire de Guediawaye, veuillez Excellence Monsieur le Président de la République, appeler monsieur Aliou Sall au prochain gouvernement pour l’intérêt supérieur de notre cher pays que nous aimons tant!

Cordialement à vous, Excellence!

Mamadou Biguine Gueye

Citoyen du Sénégal.