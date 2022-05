Bilan-Covid-Sénégal : Aucun décès annoncé ce lundi

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal, ce lundi 16 mai 2022. Sur 1275 tests effectués, six (6) sont revenus positifs au coronavirus. Les cas positifs se répartissent comme suit : zéro (0) cas contact, zéro (0) cas importé et six (6) cas issus de la transmission communautaire.

Le communiqué du ministère de la santé et de l’action sociale de renseigner que deux (2) patients ont été contrôlés négatifs donc déclarés guéris. Le document parcouru par Xibaaru renseigne, par ailleurs, qu’aucun cas grave n’est pris en charge dans les services de réanimation. Et aucun décès n’a été enregistré le dimanche 15 mai 2022.

A ce jour, le Sénégal compte 86045 cas déclarés positifs au coronavirus dont 84061 guéris, 1966 décédés, 17 patients sous traitement.