Birahim Camara critique encore le secrétaire Général du Parti Socialiste

Camarade Secrétaire Général du Parti Socialiste,

Allah déteste la concurrence et abhorre l’associatisme selon les Saintes Écritures.

Pour un temps Il t’a confié l’usufruit d’une parcelle de Son Pouvoir.

Aujourd’hui, Il t’en déleste selon Son Bon Vouloir.

Accepte et rends lui Grâce en démissionnant de ton poste de secrétaire général arrivé à péremption que tu occupes sans légalité ni légitimité.

Ton agenda biologique explique ton absence intrigante à la commémoration du cinquième anniversaire du décès de Ousmane Tanor Dieng .

Ta présence à la tête du parti socialiste compromet le destin politique de plusieurs générations . Elle desunit et divise plus qu’elle ne rassemble .

Sois reconnaissante et généreuse pour ce parti que tu as servi avec engagement et hauteur et qui , en retour, t’a tout donné.

Combien sont les militantes et les militants qui souhaitent ton départ de la direction du parti socialiste ?

Je puis te dire qu’ils sont nombreux, très nombreux et sont de tous les genres , de tous les âges et de toutes les conditions.

Entends donc leur murmure et rends le parti aux générations nouvelles qui , sans nul doute , sur les langues et les pages de la postérité , écriront et chanteront ton histoire.

Profite de cette nuit bénie particulière et importante pour les croyants.

Ton camarade

Birahim Camara