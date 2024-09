Birahim Camara : « La création de la banque des diasporas…est remise en scelle par le PM »

La création de la banque des diasporas, une vieille doléance soumise à tous les gouvernements par la quasi-totalité des associations légalement constituées par les Sénégalais de L’Extérieur dans les pays d’accueil est remise en scelle par le premier ministre, Ousmane Sonko.

En effet, de 1985 à 2000 , la poste , faute de liquidités suffisantes et à cause des plans d’ajustement structurel conjugués avec la dévaluation du franc CFA , n’honorait plus les transferts d’argent par mandats .

Les familles ne percevaient plus les mandats émis par les émigrés pour subvenir aux besoins basiques

( nourriture, éducation et santé).

Les valises étaient le seul moyen pour convoyer de l’argent de la France au Sénégal.

Ce système risqué à tout point de vue est à l’origine de l’idée de la création d’une banque par et pour les diasporas.

Cependant aucune de ces associations villageoises n’a produit la moindre étude portant sur sa faisabilité , sur ses impacts sociaux , économiques et financiers et sur ses lieux d’implantation à l’intérieur et à l’extérieur du Sénégal.

Elles expliquent cette revendication par le désert bancaire qui plombe le décollage économique des terroirs d’émigration nichés dans les régions périphériques du nord , de l’est et du sud du Sénégal ( de Matam à Tambacounda, de Kédougou à Kolda et de Sédhiou à Ziguinchor) .

Les distances qui séparent les populations des quelques rares banques sont de l’ordre de cinquante kilomètres sur des routes quasi impraticables.

Au bord du fleuve Sénégal, dans l’axe Matam -Bakel seules les communes de Waounde et de Diawara peuvent encore s’enorgueillir d’héberger des agences bancaires dotées de guichets automatiques de distribution de billets fonctionnels par intermittence pour une population d’émigrés forte de plus de cinquante mille âmes .

Les frais appliqués au détenteur de carte bancaire délivrée en France sont de trois mille cinq cents francs CFA pour chaque opération de retrait et les taux d’accès au crédit dans ces agences sont exorbitants ( entre 17 et 23 % ).

Ainsi la concrétisation de ce projet de banque des diasporas exige du gouvernement sénégalais l’ouverture de larges débats avec les associations des sénégalais de l’extérieur qui , en leur sein , comptent autant de sommités que de compétences disponibles en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et au Canada.

La participation de ces derniers permettra la définition d’une politique de proximité cohérente , claire et objective qui tiendra compte du retrait progressif des banques françaises qui , jusqu’ ici gèrent l’épargne des sénégalais de France .

La Société Générale des Banques , le Crédit Lyonnais, la BNP PARIS BAS face à la montée du sentiment anti français réduisent drastiquement leurs activités dans la sous-région au moment où la BICIS , la BNDE , la BOA , le CRÉDIT MUTUEL et la CBAO peinent à décentraliser leurs activités au niveau communal et à gagner la confiance des émigrés qui désirent investir au Sénégal.

Le Secrétaire d’État aux sénégalais de l’extérieur, le Ministre de l’intégration Africaine, des Affaires Étrangères et des Sénégalais de L’extérieur et le Premier Ministre doivent impliquer tous les talents et toutes les compétences en capacité de contribuer à la création de cette institution très attendue et indispensable à la participation des émigrés au développement du Sénégal .

Birahim Camara

Parti Socialiste