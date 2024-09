Le responsable des jeunes de l’UNR défend Massaly et descend Bassirou Dieng

Le déballage, la nouvelle stratégie de lutte politque de « Mimillons »

Dommage ! Dans le jeu politique sénégalais, les débatteurs sont devenus des déballeurs. Le débat public s’enlise dans des gouffres empestés. Les idées désertent la dialectique

Chez cette illustre inconnu Bassirou DIENG, coordonnateur Mimi24 du département de Pikine comme chez son mentor Mimi Touré, le déballage est devenu une vilaine stratégie de lutte contre un adversaire en vue de lui donner un hideux faciès

Le mensonge est leur nouvelle stratégie politique qui ne fait que consacrer la marche triomphale de la falsification de l’histoire et l’épanouissement hideux du reniement.

Citer Mouhamadou Lamine Massaly dans des histoires de détournement de deniers publics alors qu’il était PCA, relève d’une nullité criarde. L’impertinence et le manque de sérieux de tels propos sont eux-mêmes scandaleux. Les uns en rient. Les autres s’en lacèrent.

Mouhamadou Lamine Massaly n’a jamais été ordonnateur de dépenses et aucun rapport ne l’a épinglé jusque-là. Non seulement Bassirou Dieng est sorti des rails de la cohérence, de la constance et de la pertinence, mais il soliloque et ne cesse de soliloquer par la voix de coordonnateur ayant tout de greniers inépuisables de bourdes.

Pour ta gouverne, le Président du Parti Union pour une Nouvelle République (UNR) est un chef d’entreprise qui participe à l’essor de ce pays en créant des emplois et des richesses.

Massaly envoie à la Mecque à Fez, chaque année, des dizaines de sénégalais pour le pèlerinage et la ziaara. Le leader de l’UNR ne saurait répondre aux idioties à la dimension de Mimi2024.

Au lieu d’aider Diomaye face à la pénurie de solutions face aux équations quotidiennes des Sénégalais, la badiène nationale de Pastef cherche à se payer le luxe de dénigrer d’honnêtes gens qui ont soutenu les innombrables réalisations du Président Macky Sall, sans qui, l’on ne parlerait pas de Mimi.

Et encore pour ta gouverne, Massaly n’a jamais transhumé. S’il a rejoint le Président Macky Sallcar le devoir l’appelait pour sauver le Sénégal?

Formuler des propositions et des contre-propositions pour un envol économique et social est essentiellement ce qui est attendu d’un acteur politique. Et non des débats ad hominem.

Mouhamed Badji, Responsables des Jeunes de l’UNR