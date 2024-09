La falsification politicienne du rapport du FMI ( Par Abdou Latif Coulibaly )

Sous nos latitudes, les politiques en charge de la conduite du destin des populations préfèrent se boucher les oreilles pour ne pas entendre les critiques intelligentes, dont les auteurs n’ont aucun autre souci, que d’aider les pouvoirs publics à trouver les meilleures solutions pour mieux faire face aux aspirations des peuples et à prendre en charge leurs besoins.

A la suite de la dernière visite de responsables du Fonds Monétaire International (FMI), venus évaluer la situation économique du pays, après trois mois d’exercice ouvert depuis le 2 avril 2024, certains responsables politiques n’ayant peut-être pas ou mal lu le rapport de la délégation du FMI, ont immédiatement réagi, pour conclure, avec une terrifiante légèreté, que les constats d’échec notés par le FMI, résultent des avatars de la « gestion catastrophique » du régime sortant.

Certains parmi eux, manquant notablement de sincérité dans « l’analyse », ou bien faisant preuve d’une ignorance surprenante des règles opérationnelles sur la pratique des finances publiques, c’est, selon les cas, se sont lancés dans une appréciation hasardeuse sur les conclusions de la mission du FMI.

On rappelle que les rapports du FMI produits sur la situation économique d’un pays, se lisent et se comprennent, à la fois dans une perspective diachronique et synchronique. Certains se sont lourdement trompée, en prétendant que les remarques faites par le FMI sur notre économie, sont le fruit de « la gouvernance désastreuse » de Macky Sall.

Faux et archi faux ! Les plus zélés d’entre ces défenseurs de l’actuelle équipe au pouvoir, en sont arrivés à des conclusions sentencieuses, en oubliant d’opérer une articulation entre les deux démarches dont nous avons parlées tantôt : diachronique et synchronique. Cela aurait permis d’aboutir à un meilleur éclairage sur le sujet qu’ils ont imprudemment abordé.

Pourquoi, s’être abstenus de prendre en compte l’avant dernier rapport produit et publié sur l’état de l’économie nationale au mois de juin dernier, qui a été l’œuvre de la même délégation du FMI ? Cet exercice intellectuel simple aurait aisément permis de savoir que la posture affichée, en appréciant le rapport du mois de septembre, est inappropriée. Comme sont fausses également les conclusions émises.

Sous ce rapport, il me plaît de citer le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara qui relève, avec pertinence, dans une tribune libre publiée sur le site d’actualités Seneweb: « Réagissant sur la récession économique du Sénégal constatée par le Fonds monétaire international lors de sa mission du 05 au 12 septembre 2024, madame Aminata Touré, Haut-Représentant du président de la République, écrit ceci sur ses réseaux sociaux. Le dernier rapport de la mission du FMI au Sénégal fait le bilan économique catastrophique des derniers mois de Macky Sall ».

L’auteur ne manque pas d’ajouter que l’ancien Premier ministre de Macky Sall, Aminata Touré est allée très fort dans ses appréciations sentencieuses, sans rapporter la moindre preuve de ce qu’elle avance, encore moins de chiffres crédibles pour soutenir ce qu’elle affirme. Nous pensons comme lui que le FMI dit l’exact contraire de ses affirmations.

Nous revenons volontiers sur les résultats du rapport de la mission du Fonds menée dans notre pays deux mois plus tôt, c’est-à-dire du 06 au 19 juin 2024. Le FMI avait conclu : « à la suite de la tenue pacifique de l’élection présidentielle de mars, les perspectives économiques se sont améliorées. La croissance économique devrait atteindre 7,1 % en 2024 et 10,1 % en 2025, avec une inflation qui devrait diminuer et rester dans la fourchette cible de la BCEAO d’ici la fin de l’année 2025 ».

En vérité, les résultats obtenus dans le cadre des programmes soutenus par le FMI ont été globalement satisfaisants malgré les tensions politiques qui ont précédé l’élection présidentielle et un environnement extérieur difficile, avait fait remarquer la délégation du FMI dans son précédent rapport.

Rapport dans lequel il faisait valoir que : « Tous les critères de performance pour la fin décembre 2023 ont été respectés. Tous les objectifs indicatifs ont été atteints à l’exception d’un. En outre, des progrès ont été accomplis en matière de réformes structurelles. Trois des six repères structurels pour la deuxième revue du programme MEC/FEC ayant déjà été remplis ».

Je me demande : quelles sources, une intervenante dans le débat comme Aminata Touré a pu consulter, pour faire les accusations aussi fausses que celles qu’elle a pu en sortir à la suite de la visite de la délégation du FMI ? Je suis tenté de dire qu’elle n’en a consulté aucune. Elle s’est, sans aucun doute, appuyée sur sa seule volonté légitime, de défendre et de justifier son appartenance nouvelle à la mouvance présidentielle.

Il faut bien justifier, je crois, son retour au pouvoir à travers sa nouvelle fonction de l’envoyée spéciale du président Bassirou Diomaye Faye, qu’elle avait aussi assumée sous Macky Sall. Comment ne pas admettre cette vérité de Lapalisse pourtant longtemps révélée par le FMI.

En juin, l’institution financière internationale indiquait bien que Tous les voyants économiques étaient au vert au mois de juin. Comme l’écrit Mamadou Sy Tounkara dans sa tribune : « (…). On peut ainsi souligner avec emphase que : « si tout s’est détérioré en seulement deux mois », il faut regarder du côté de la gestion des actuels dirigeants.

Je signale qu’«il n’y aurait ni tableau de bord, ni investissement, ni stratégies, ni animation, ni incitation, ni stimulation économique dans notre pays depuis six mois ». On peut ajouter, pour mettre davantage à nu les allégations de certains citoyens et responsables politiques qui, à l’image de l’ancien Premier ministre, retiennent la faute de Macky Sall, comme justification, se trompent.

Comme l’indique le chroniqueur qui indique que : « (…) au contraire, des circulaires du chef du Gouvernement ont suspendu les marchés publics, les constructions, les opérations domaniales, les conventions, les recrutements, les CDD, les séminaires, les formations, les missions, les paiements. En plus d’une atmosphère d’incertitudes et de menaces qui sapent la confiance des investisseurs et des consommateurs. C’est ce qui étouffe notre économie et que nous payons amèrement. Notre économie ne peut faire face à cette thérapie de chocs. Elle fait naufrage en ce moment ».

Voici un autre intellectuel qui, au regard de ses écrits, ne peut, en aucune façon, être suspecté de sympathie pour l’ancien régime, encore moins de connivence avec lui qui, comme pour faire écho à la critique juste d’un ancien conseiller de Macky Sall, embraye, en se montrant encore davantage plus critique, voire féroce.

Arona Omar Kane critique avec véhémence le nouveau régime : « (..) Rien n’a changé dans les pratiques de gabegie de l’administration publique. Pire, avec l’installation des nouvelles équipes, une augmentation considérable des recrutements est constatée dans la fonction publique sur les mois de mai et juin 2024. En effet, un recrutement de 1 148 nouveaux agents a été opéré par les nouvelles autorités en deux mois ».

Se montrant encore plus acerbe, l’auteur poursuit en indiquant : « La masse salariale mensuelle de la fonction publique a ainsi bondi de 2 milliards de FCFA depuis le mois d’avril 2024, passant de 114,89 milliards de FCFA à 116,82 milliards de FCFA. Clairement, nous ne sommes pas dans la rationalisation. Au contraire, les dépenses non productives sont en train d’exploser et tout ce qu’on nous avait promis sur la lutte contre le gaspillage s’est avéré inexact dans la réalité ».

Autre fait inquiétant, les dépenses d’hospitalisation des agents de l’Etat qui, sous le précédent régime, plafonnaient en moyenne autour d’un milliard de FCFA par mois, sont brusquement passées à 1,5 milliard de FCFA. Soit +50% d’augmentation des frais d’hospitalisation des fonctionnaires depuis mai 2024, sans que le contexte sanitaire ne le justifie. Parlant de ses frais médicaux, j’indiquerai, qu’avec une assurance annuelle de moins de cinq cent millions de prime, tous les membres du gouvernement et d’autres personnalités ont été pris en charge sous Macky Sall.

L’auteur ajoute : « il faudra d’ailleurs vérifier si nous ne sommes pas en présence d’un cas de détournement de deniers publics, maquillé dans la prise en charge médicale des fonctionnaires. La lumière doit être faite sur ce dérapage des dépenses de santé de la fonction publique et sur d’éventuels postes de dépenses sur lesquels une telle augmentation inopinée pourrait être relevée ». Pour finir, M Kane dit, comme pour enfoncer le clou dans le cercueil de la nouvelle gouvernance et sur celui la rupture, déclarée urbi et orbi : « (…) qu’en dépit des bonnes intentions, de la vision et des discours volontaristes, l’examen des faits et des chiffres montre que le Projet est parti pour être un échec, si rien n’est fait pour modifier rapidement la trajectoire enclenchée. Non seulement, les tares des anciens régimes, qu’il est censé éradiquer, sont toujours là et encore plus résilientes mais, surtout, ce nouveau gouvernement, par son orientation budgétaire, ne se donne pas les moyens de réussir la transformation de l’économie et des institutions qu’il s’est fixée comme objectif. Le réveil pourrait être brutal à l’heure des comptes et le risque politique non négligeable ».

Cette conclusion, à elle seule, démolit la thèse principale de tous ceux qui seraient tentés de jeter la faute sur Macky Sall, en analysant l’état de l’économie nationale au premier trimestre de l’année en cours. Ceux-là devraient tous se montrer justes avec lui et avec ce peuple, en laissant tranquille le régime sortant. La recherche effrénée dont font montre certains, en essayant de trouver des coupables, désignés autres que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, n’est ni juste, ni réaliste. Et encore moins recevable.

​Par Abdou Latif Coulibaly