Birane Ngom : « Il ne s’agit pas de 3e mandat, mais bien d’un 2e de 5 ans »

Ce week-end, les militants et sympathisants de Birane Ngom dans la Commune de Dieuppeul-Derklé ont sonné la grande remobilisation des troupes. Ils sont disposés à accompagner le président de la République, Macky Sall pour un second mandat de 5 ans en 2024.

« Depuis un certain temps, l’on agite le débat sur le 3e mandat en polluant notre atmosphère politique. Il ne s’agit pas de 3e mandat, mais bien d’un 2e de 5 ans. Si son Excellence Monsieur Macky Sall le veut, nous allons l’accompagner. S’il désigne un candidat, nous allons aussi le soutenir », a promis M. Ngom.

Ainsi M. Ngom et militants réitèrent leur fidélité et engagement auprès du Président de la République Macky Sall. « Aujourd’hui, il est déplorable de constater que ceux qui nous pompent l’air avec ces histoires de mandat ne valent rien en politique. Tous ont été battus dans leur propre fief ; ils n’ont jamais rien gagné dans leur localité. Il faut qu’ils se taisent parce qu’ils font plus de remous et de sillage ». Lire la suite en cliquant ICI