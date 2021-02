Blaise Pascal démonte les accusations contre Sonko !

« Il m’a un jour étranglée et contrainte des rapports sexuels avec lui et cela sous la menace de me faire disparaitre de la surface de la terre compte tenu de sa toute puissance et de sa position dans le pays »

Avec des armes à feu !

Cocasse et à limite ridicule, cette partie de l’accusation suffit à elle-même pour démontrer le caractère farfelu et insidieux de cette affaire.

Ce ne sont point des propos de M Ousmane Sonko.

Comment accréditer que de tels paroles puissent provenir d’un Ousmane sonko pas suffisamment influent ou assez puissant pour faire sortir de prison ses fervents défenseurs un Guy Marius, un Karim Gueye ou encore pour faire faire diligenter sa propre plainte dans l’affaire des 94 milliards ou encore pour empêcher l’assassinat de l’une de ses militantes ?

De quelle puissance disposerait M Sonko dans ce pays pour pouvoir se prévaloir de telles présomptions ?

Le viol, même la civilisation des animaux en demeure indigne et donc ne convient non plus à Monsieur Sonko.

Mon frère

Je demeure convaincu que ces accusations de viols portées contre vous sont fausses.

Je demeure persuadé que cette affaire est créé de toute pièce et avec pour objectif principal la destruction de votre image et du leadership dont vous incarnez et par des moyens aussi répugnants.

Je demeure convaincu que les valeurs et les principes dont vous défendiez jusque-là ont suffisamment illustré et magnifié à jamais votre statut d’homme de vertus et de sagesse.

Oui à la confrontation mais par des idées

M Sonko restez fort !

Président

Blaise Pascal Cissé