Sonko confirme être allé au salon de massage mais…

Ousmane Sonko est sorti de son silence. Le leader du Pastef a confirmé qu’il est bien un fidèle client du salon de massage « Sweet Beauté Spa ». Mais c’est pour des raisons médicales qu’il effectue des séances de massage thérapeutique depuis 2007, sur recommandation de ses médecins. Car selon le député il souffre de problèmes musculaires.

« Depuis tout petit j’ai des problèmes musculaires. J’ai un dossier médical complet sur ça et qui pourra être certifié par les médecins qui me suivent devant un tribunal. (…) C’est En 2007 que mon orthopédiste m’a conseillé des pratiques comme la natation, éviter les sports de contact et des séances de massage », a-t-il dit d’emblée.

Avant de rembobiner : « Un ami médecin m’a emmené dans un salon géré par un Coréen. Mais la séance de massage est facturée à 200 000 Fcfa. Après la séance, j’ai dit à mon ami que je suis opposant et je n’ai pas les moyens de me payer des séances de massage à ce prix ».

Sonko d’expliquer les raisons de sa présence au salon Sweet Beauté : « C’est alors qu’un autre ami m’a conseillé le salon Sweet Beauté Spa, qui a un agrément de l’Etat et qui a des caméras de surveillance dans chaque salle. J’ai d’abord demandé s’il y avait des masseurs. La dame m’a fait savoir qu’il n’y avait que des masseuses. C’est alors que j’ai appelé un ami Ouztass pour lui expliquer que j’ai une maladie qui nécessite des séances de massage, mais il n’y avait que des filles à disposition pour le faire. Il m’a clairement dit que si ma motivation n’est autre que de me soigner, l’Islam n’y voyait aucun inconvénient. (…) J’y suis allé à 21 heures parce que ce que je ressentais moi seul le sais. J’ai exigé des deux masseuses une séance de 10 minutes compte tenu de mon manque de temps », dit-il.