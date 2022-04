Bombardier révèle où il investit son argent récolté dans la lutte

L’année dernière, Bombardier déclarait qu’il a amassé plus d’un milliard de francs Cfa dans la lutte. Cette année, il en dit un peu plus sur la destination de ses investissements. « J’ai des pirogues et des maisons. Au début, avec mon ami Moussa, j’avais investi dans le transport, mais j’ai arrêté, parce que ce n’est pas mon domaine. J’investis maintenant dans immobilier et la pêche », a révélé le lutteur dans Sunu Lamb.

Dans le domaine de l’immobilier, le lutteur dit qu’il fait toutes sortes de transactions : « Je construis pour faire de la location. J’achète aussi pour vendre.» Quant à la géographie de ses investissements, le B52 ne se fixe pas de frontières : «Je suis partout. Je n’ai pas de frontières. Si je vois que je peux investir et que je peux y gagner, je place mon argent. Je ne suis pas seulement à Mbour», dit le lutteur. «Mes cachets, l’agent du sponsoring et de la publicité, font 1 milliard FCFA, ça c’est vrai », avait-il indiqué, l’an dernier, avant de préciser : «Les affaires de luxe et le business de voitures ne m’intéressent plus. J’investis plus dans l’immobilier. J’achète des terrains et je construis des maisons pour usage d’habitation et de location.» Lire la suite en cliquant ICI