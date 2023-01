Boubacar Camara attend impatiemment la sommation d’Abdoulaye Seydou Sow

Abdoulaye SEydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique aurait servi une sommation interpellative à Boubacar Camara. Ce, suite à leur débat houleux le soir du 31 décembre 2022 sur la Tfm. Boubacar Camara est invité à s’expliquer sur les propos qu’il a tenus lors de cette émission diffusée en direct, après le discours de nouvel an du chef de l’État. Le président du mouvement « JENGU » et leader de la coalition « TABAX » avait soutenu : « je n’ai pas demandé cinq cent millions (500.000.000 F Cfa) et vous, vous l’avez fait. On vous a donné une avance de cent millions (100.000.000 F Cfa) pour des terrains… j’ai tout le dossier avec moi ». Ainsi, le document souligne que de tels « propos sont de nature à faire accroire que le requérant, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, se serait rendu auteur d’actes de courtage dans le domaine foncier ou immobilier alors qu’il n’en est rien ».

Lors de l’émission Jury du Dimanche, Boubacar Camara a déclaré : « c’était un débat qui a eu lieu le 31 décembre dernier, il a eu à proférer des propos à mon endroit. Comme je suis différent de lui, je lui ai simplement donné un échantillon. Sur la sommation interpellative, je dois dire que nous n’avons pas encore eu cette sommation. Quand nous l’aurons, nous répondrons. Il pense qu’une sommation c’est pour me donner une chance de retirer mes propos ».

Le leader de « TABAX » repris par Emedia de poursuivre : « le plus rapide c’est de faire une citation directe devant le juge. Ce que je dis c’est plus grave. Au Sénégal il y’a un système de bradage du foncier qui est organisé. On a presque une République foncière. Je souhaite qu’il me donne l’occasion dans un procès d’expliquer ce qui se passe. Je ne refuse pas de prendre la sommation. J’ai donné l’adresse de mon avocat. Je ne me cache pas et j’attends avec impatience ».