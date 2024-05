Lass Badiane : « La France doit respecter les droits humains en Nouvelle Calédonie »

LA FRANCE DOIT RESPECTER LES DROITS HUMAINS EN NOUVELLE CALÉDONIE

Le président LASS BADIANE suit avec une profonde inquiétude le déroulement de la situation à la Nouvelle Calédonie, causée par une réforme électorale ayant provoqué la colère légitime des indépendantistes.

Le président LASS BADIANE réaffirme que la consolidation de la paix et de la stabilité en France, particulièrement dans cet archipel, ne peut résulter que d’un processus consensuel, inclusif et auquel adhère la nation entière, ainsi que du respect des droits humains.

Nous avons constaté une détérioration très inquiétante de la situation des droits humains, dans les départements et régions d’outre-mer.

Ces populations doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de vie que celles vivantes en métropole.

Il y a eu des morts civiles et militaires liées aux manifestations, des dizaines de blessés et des arrestations arbitraires, ces derniers jours en Nouvelle Calédonie. Des pertes de plus de 200 millions d’euros ont été enregistrées d’après les autorités locales contrairement au Sénégal, lors des manifestations de 2021 et 2023.

Au cours de ces dernières années, la France a été victime de la crise des gilets jaunes, des manifestations quotidiennes à Mayotte( département le plus pauvre de France avec ses problèmes d’insécurité et d’eau )et récemment la crise des agriculteurs, avec des autoroutes bloquées, des préfectures saccagées et incendiées…durant des semaines précédant le Salon de l’agriculture où l’ouverture a été émaillée d’incidents entre les agriculteurs et les forces de l’ordre. Le Président Macron, insulté et hué, s’était réfugié dans une salle, puis avait fait sa déclaration à la presse, au deuxième étage, au fond d’un couloir très loin des agriculteurs, qui ont jugé que sa parole n’avait aucune valeur et qu’il n’avait aucune vision pour l’agriculture. Et pourtant, vous n’avez jamais vu une autorité administrative sénégalaise se prononcer sur ces problèmes internes français parce que c’est une question de respect de la souveraineté nationale.

Nous exigeons la même chose !

Le président LASS BADIANE appelle par conséquent tous les acteurs politiques, y compris ceux de la Nouvelle Calédonie, à faire montre d’un grand sens de responsabilité civique et de patriotisme, en respectant les lois et règlements du pays.

M. LASS BADIANE, président du mouvement DIEUM KANAM appelle par ailleurs les autorités françaises, particulièrement le président MACRON à veiller au respect de la Constitution et à l’Etat de droit. Il exhorte les forces de sécurité française au comportement républicain et de ne point recours à la force excessive envers les populations civiles.

M. LASS BADIANE, président du mouvement DIEUM KANAM continue de suivre de près la situation alarmante en Nouvelle Calédonie, et reste disponible pour apporter son appui aux autorités et aux citoyens français, pour un règlement pacifique de cette crise politique sociale profonde, violente et meurtrière.

LASS BADIANE PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DIEUM KANAM/ MEMBRE DE LA COALITION DIOMAYE PRÉSIDENT