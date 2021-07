Bougane Gueye Dany bouffe Pastef et fait peur à Macky

Le leader du mouvement « Gueum Sa Bopp », Bougane Guèye Dany, est en train de laisser ses marques sur le terrain politique. Le président directeur général du groupe D-Média est sur les traces du président Macky Sall. Partout où le chef de l’Etat est passé, Bougane y est retourné pour déconstruire ce que le locataire du Palais a laissé. Mais depuis un certain temps, il est en train de noyer le parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) lors de ses opérations « Tiib Tank ». Il risque de ravir à Sonko, le rôle d’adversaire politique de premier plan.

Décidément Bougane Guèye refuse de faire partie des opposants de salon. Le patron de D-Média occupe le terrain politique au même titre que le président Macky Sall et même mieux que le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Depuis quelques mois, il a multiplié les offensives contre le pouvoir. A travers l’opération « Tiib Tank », il est en train d’effacer les traces que le chef de l’Etat a laissées dans le monde rural durant ses tournées économiques. Les meetings qu’il organise ont la particularité de drainer des foules immenses. Il semble avoir acquis à sa cause beaucoup de sénégalais.

Le leader de « Gueum Sa Bopp » n’a d’yeux que pour le fauteuil de Macky. Et « Tiib Tank » en est la preuve formelle. Le président Sall semble avoir compris qu’il a en face de lui un véritable adversaire qui va causer des dégâts dans ses rangs. Le président et ses alliés en sont conscients…si Bouagne Guèye arrive à réunifier derrière lui une bonne partie de l’opposition, il serait un concurrent redoutable pour les prochaines élections. Et du côté du pouvoir on est en train de manœuvrer pour bloquer l’avancée du patron de D-Média. Et cela va de bonne guerre, car il fait partie de ces adversaires à ne pas sous-estimer et qui pourrait bien peser sur la balance.

Bougane se refait une santé politique. Il est en train de massifier son parti. Le PDG de D-Média pêche dans les rangs de l’opposition mais aussi du pouvoir. Récemment c’est l’ancien ministre sous Abdoulaye Wade et maire de la commune de Makacolibantang, Khouraïchi Thiam, qui a rallié sa cause. Et les problèmes actuels qu’il a avec le fisc, sont une aubaine pour lui. En effet beaucoup de sénégalais semblent être en phase avec lui car il soupçonne un coup bas de ses adversaires pour freiner son élan.

Après Macky, le parti qui souffre le plus de cette montée en puissance de Bougane et son mouvement c’est bien Pastef. Depuis l’éclatement de l’affaire « Sweet Beauty » et les violentes émeutes du mois de Mars, le parti d’Ousmane Sonko a perdu des points du côté des sénégalais. Sur les réseaux sociaux, ils sont désormais devenus des cibles à abattre. Il ne se passe plus un seul jour sans qu’on leur rappelle le viol présumé dans lequel leur leader est impliqué. Et cette masse électorale qu’ils ont perdue, se replie dans le mouvement « Gueum Sa Bopp » pour ne pas être enrôlée dans la mouvance présidentielle.

Plus il y’aura de défection dans les rangs de Pastef, plus se sera une aubaine pour Bougane qui ravit la vedette à Ousmane Sonko. Le leader de Pastef a intérêt à reprendre la balle au rebond s’il ne veut pas perdre sa place de « leader » de l’opposition. Cette bataille ne sera pas de tout repos car les deux hommes n’ont pas les mêmes manières de s’opposer.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru