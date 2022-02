Bougane Gueye…l’opposant à abattre

Suite à l’article de Xibaaru paru ce matin, dans lequel on liste les personnes susceptibles de suivre les pas de Bamba Fall, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, a saisi la rédaction pour une mise au point. Le patron de D-Média est loin d’être sur le chemin d’aller vers Macky Sall.

« Je n’ai posé aucun acte qui prouve que je suis avec Macky Sall. Ces propos sont tenus par les gens de Sonko. Il n’y a qu’eux qui tiennent de tels propos. Le groupe de presse le plus virulent contre Macky Sall, c’est le groupe D-Média et personne ne dira le contraire. Zik Fm et Sen Tv n’ont jamais posé d’acte en faveur de Macky Sall. Toutes les personnes qui disent que Bougane roule pour Macky ne donnerons jamais une preuve. Si vous me donnez un acte que j’ai posé en faveur de Macky Sall, je laisse mon engagement citoyen. Il est plus facile de créer un parti politique, mais j’ai refusé de le faire car je ne veux pas être un parti de plus. Je veux être parmi ceux qui doivent changer ce pays », déclare Bougane qui a pris langue avec Xibaaru.

Le leader de Gueum Sa Bopp de poursuivre : « Quand je commençais en 2018, les gens disaient que je roulais pour Macky. Et au temps c’étaient les gens de Idrissa Seck. Pourquoi ? Parce que j’étais un danger pour eux. Et c’est la même stratégie actuellement qu’une partie de l’opposition est entrain d’utiliser », rajoute-t-il.

« Quand je prend mes voitures, quand je prends mon carburant, quand je fais le tour du pays, vous pensez que Macky Sall vaut mieux que moi ? (…). Je n’ai jamais été dans ses affaires de virulence. J’ai toujours dit que quand c’est pour insulter quelqu’un qu’on dit qu’une personne est radicale, alors moi je ne serais jamais radicale. J’ai des enfants à qui je veux inculquer une bonne éducation. Moi j’ai fait le tour du pays, de village en village, mon discours n’a jamais changé. Donnez moi un opposant qui a fait 205 communes durant les derniers mois, comme je l’ai fait. Partout où je suis passé j’ai toujours attaqué Macky Sall. Alors vous ne pouvez pas dire que je roule pour Macky Sall », se dédouane-t-il.

« Les comptes de la Sen Tv sont toujours bloqués »

Bougane Guey Dany qui s’est exprimé sur l’affaire D-média a donné des nouvelles des comptes de la Sen Tv. Et selon le patron de presse, ces comptes sont toujours fermés. « Aucun journaliste dans ce pays n’a cherché à comprendre est ce que les comptes de Sen Tv son ouverts. Jusqu’au moment où je vous parle, ces comptes sont toujours bloqués. Pourtant je l’ai dit avec Maimouna Ndour Faye mais personne ne s’est intéressé à ça. Et portant je continue de payer mes salaires », révèle Bougane. « Combien de mes structures ont été poussées à la faillite ? Le dernier en date ce sont les panneaux publicitaires. La destruction des panneaux publicitaires était une manière de me viser parce que je suis la première revue publicitaire au Sénégal. Cette action visait ma personne et pourtant je ne me suis pas plaint. Si j’avais fait comme certains patron de presse, je n’aurais jamais été dans cette situation », rajoute-t-il.

« Gueum Sa Bopp n’a pas de militants, nous avons des sympathisants. Beaucoup ne s’arrête pas sur le statut de Gueum Sa Bopp qui est un mouvement. Et depuis quand un mouvement est devenu la troisième force politique dans le département de Dakar ? Les gens ne se sont même pas intéressés à ça. Mais Macky Sall il sait ce qu’il fait. Il s’est dit ce gars si je ne déstabilise pas, se sera ma surprise. On a 22 conseillers côté ville, 173 conseillers municipaux dans la région de Dakar, 700 conseillers à travers le Sénégal, 221000 voix à travers le Sénégal. Pour un mouvement si on était allé aux Législatives, on aurait 5 députés », révèle Bougane.

« L’histoire de Bamba Fall me lave »

Revenant sur la transhumance de Bamba Fall, Bougane Gueye Dany y voit une délivrance. « L’histoire de Bamba Fall me lave à grande eau parce que moi et lui avons eu une poignée de main avec la même personne. Cette personne a réussi l’amener avec lui et moi je suis toujours là où j’étais. Moi je sais que le gars paierai tout l’or du monde pour avoir Bougane à ses côtés. Parce qu’au delà de l’homme politique, j’ai un support médiatique assez fort qu’il aimerait avoir sous son contrôle. Mais moi je ne fonctionne pas ainsi. Je vis à la sueur de mon front », dit-il.

Après ce grand déballage de Bougane Gueye Dany on se rend compte que les pro-Sonko et les proches de Macky Sall sont les personnes qui le taxent comme étant un mange mil. Ce parce que le leader de Gueum Sa Bopp représente l’opposition de demain.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru