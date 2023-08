Bougane tire sur Khalifa Sall : «Il a trahi toute une génération»

En conférence de presse ce jeudi soir, Bougane Guèye Dani a vivement tiré à boulets rouges sur Khalifa Sall. Pour le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, l’ancien maire de Dakar n’a pas fait que trahir l’opposition, mais toute une génération qui avait l’espoir sur l’avenir.

« Il y a quelqu’un qui me demandait pour savoir si oui ou non Khalifa Sall a trahi l’opposition ? Je lui ai répondu non Khalifa Sall n’a pas trahi l’opposition. Il a trahi toute une génération. On a détruit de nombreux espoirs », a déclaré Bougane Guèye Dani qui a vertement dénoncé les politiques de compromission sur le dos des Sénégalais.

En outre, pour Bougane Guèye Dani c’est le système qu’il a appauvri les Sénégalais pendant que le pays exporte tout. Il a aussi dénoncé les détournements qui minent l’administration sénégalaise.