Les notes de lectures du Pr Kitane sur le livre « Abdoul Mbaye, un destin sénégalais »

Note de lecture : « Abdoul Mbaye, un destin sénégalais »

Maitre Moustapha Kamara et Moussa Beye viennent, à travers cette biographie d’Abdoul Mbaye, enrichir la culture et le débat politiques sénégalais. Ce livre consacré à l’ancien PM de Macky se veut holistique dans la mesure où il s’efforce à mettre en lumière la personnalité d’Abdoul Mbaye en partant de sa naissance à ses actuels combats politiques en passant par son éducation, son itinéraire spirituel, ses relations professionnelles, familiales et amicales. L’intérêt d’une telle production est qu’elle nous permet de comprendre l’engagement politique de l’ancien PM, son flegme même en temps de tempête, sa discrétion, mais surtout les difficultés qu’il rencontre depuis le début de son engagement politique. Les hommes ne naissent pas où et quand ils veulent, ils ne choisissent pas l’éducation qu’ils reçoivent, mais chaque homme choisit ce qu’il fait de l’éducation qu’il a reçue. La relation entre destin et liberté trouve ici son illustration : aucun destin n’est clos, tout destin doit quelque chose à la liberté, de même que la liberté doit toujours un tribut au destin. C’est cette dialectique entre destin et liberté qui fait la personnalité des uns et des autres.

Etre fils de Kéba Mbaye est en soi un legs qui peut soit servir d’ascension, soit être une pesanteur. La perception erronée que certains sénégalais ont du leader de l’ACT est probablement fille de ce legs : un peu toubab, trop rigoureux (ce qui peut choquer dans un pays comme le nôtre), etc. Ceux qui liront ce livre se feront certainement une image tout à fait inédite d’Abdoul Mbaye surtout en ce qui concerne son ancrage insoupçonné dans la culture sénégalaise et ses très fécondes relations dans les communautés religieuses et ethniques.

Abdoul Mbaye, une synthèse de l’identité symbiotique du sénégalais

D’une mère malienne, Abdoul Mbaye montre à quel point les peuples africains sont fortement métissés et pourquoi il est aisé de construire une intégration africaine durable. Mais la leçon de morale que le leader de l’ACT que la jeunesse pourrait et devrait tirer de cette bibliographie, c’est l’attachement inoxydable qu’Abdoul entretient avec sa maman. Malgré ses études pointues, ses responsabilités et diverses activités dans le privé et dans le gouvernement, il voue un respect quasi astral à sa mère. Savoir que malgré la stature professionnelle, technocratique et politique de cet homme, il ne voyage ni ne prend de grande décision sans au préalable s’en référer à sa mère. Rendre visite à sa mère avant de faire le moindre voyage dans un monde de vitesse où on est constamment sollicité, c’est presque un pèlerinage que l’on fait aux pieds de sa maman. Cette anecdote racontée par sa maman montre la relation d’amour et de confidence qu’il y a entre les deux. De retour d’une visite au vénéré Serigne Fallou (sous l’égide de son père), sa maman l’interrogea sur le déroulement de ladite visite et Abdoul lui fit cette énigmatique confidence : « c’est étonnant, mais j’ai vu une lumière autour de la tête du vieil homme qui a prié pour nous » !

Sa relation avec Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh n’était pas seulement une relation entre un guide et un disciple, c’était un père, un éducateur à la fois spirituelle et morale pour lui, mais également une source d’inspiration. Il y a des expériences dont on ne sort jamais indemne : c’est dans ce sens qu’il faut comprendre son intransigeance par rapport à la vérité. Quand un homme de la dimension de Dabakh vous fait cette sentence, « Rien ne plait davantage à ton créateur que de dire la vérité à ton chef », la véracité et, donc la droiture, deviennent des piliers essentiels de sa vie publique. L’éthique en politique n’est pas un choix, c’est une nécessité sans laquelle la politique se vide de son sens, du moins de sa noblesse. Le témoignage de Serigne Thieytou Mbacké sur lui en dit long sur sa rectitude : « de toutes les personnes qui s’expriment en français, Cheikh Anta Diop et Abdoul Mbaye sont les plus dignes de confiance ». Plus qu’un témoignage élogieux, ce propos est reçu par Abdoul comme une motivation voire une feuille de route dans sa trajectoire professionnelle et politique.

Sa critique de la gouvernance Macky Sall se veut toujours objective, modérée

On comprend dès lors pourquoi, malgré les coups qu’il a reçus et continue de recevoir, Abdoul ne verse jamais dans les extrêmes. Malgré ses divergences manifestes avec Macky, il n’est jamais tombé dans le piège de la critique crypto personnelle et il le résume à travers cette affirmation qui peut être tenue pour un témoignage authentiquement vrai à savoir que Macky Sall n’est pas sous l’influence de réseaux occultes contrairement aux rumeurs véhiculées par des adversaires politiques : « il est sous l’influence de son propre projet, de son propre objectif, et cet objectif peut se résumer ainsi : demeurer le plus longtemps au pouvoir et en profiter ainsi qu’à en faire profiter sa famille et son clan de partisans »

C’est là aussi une des clés d’explication des raisons du divorce entre les deux hommes. D’après les auteurs, Abdoul pense que Macky a oublié en cours de route les grands principes de la gouvernance. Les wolofs ont raison de dire « jikkoy ku amut dy jikko » : tout porte à croire que Macky ne croyait pas vraiment aux grands principes qu’il défendait et grâce auxquels il s’est fait élire. Cette remarque est unanimement partagée par les Sénégalais qui ne comprennent pas la métamorphose de Macky à partir de 2013 : comment un homme pouvait si rapidement renier ses grands engagements, notamment dans le domaine de la bonne gouvernance et dans la politique de la reddition des comptes devenue un instrument de ferrage d’adversaires politiques.

Cette biographie nous permet de découvrir une autre facette d’Abdoul Mbaye : une carapace de fer dans la peau d’un roseau. Son flegme pourrait tromper plus d’un : il est redoutable dans la contre-attaque ainsi que dans la stratégie d’autodéfense. Sa passe d’armes avec les députés libéraux qui avaient intenté une motion de censure contre son gouvernement nous renseigne, du moins d’après la relation des auteurs, sur la personnalité ferme, d’un homme droit dans ses bottes et plein d’énergie pour faire face à l’adversité dans les limites de la bienséance.

Ce qu’on peut retenir au terme de la lecture de cette bibliographie, c’est qu’Abdoul Mbaye mérité d’être mieux connu. C’est un homme dont l’expérience est le meilleur CV pour occuper les plus hautes charges de l’Etat sénégalais. La collaboration avec Macky Sall a permis à Abdoul Mbaye de renforcer sa culture d’homme d’Etat en plus de sa riche et solide expérience dans le secteur privé, notamment celui des banques et de la finance. Ce n’est pas un hasard si dans certains milieux il est surnommé le « docteur des banques » tellement il a permis le redressement de structures financières qui battaient de l’aile. Ce livre est un mine d’informations pour deux types de sénégalais : d’abord ceux qui veulent mieux comprendre la personnalité d’Abdoul Mbaye ; ensuite ceux qui cherchent des modèles de réussite professionnelle et sociale pour s’en inspirer. Son bilan à la tête de la primature pourrait d’ailleurs être son meilleur directeur de campagne pour les joutes électorales de 2024. Ce qui est sûr, indéniable et expérimentalement vérifiable, c’est qu’Abdoul est un homme prêt pour le job. On lui aurait confié les destinées du pays aujourd’hui et il saurait exactement par où commencer et sur quels leviers appuyer pour amorcer le redressement et la réconciliation du pays.

Alassane K. KITANE