Bradage du Littoral : Alioune Tine apporte la réplique à Me Doudou Ndoye

Après la déclaration de l’ancien ministre de la justice, Me Doudou Ndoye qui s’est prononcé sur la décision des nouvelles autorités portant sur l’arrêt des travaux sur le littoral et la suspension temporaire des procédures domaniales et foncières, Le fondateur de Africa Jom Center ,Alioune Tine a réagi.

Alioune Tine n’est pas en phase avec les propos de Me Doudou Ndoye. Selon lui,« ceux qui disent que le PR ne peut pas arrêter les constructions sur le littoral comme Me Doudou doivent aussi nous dire que les constructions sur le littoral sont illégales. Il s’agit d’un accaparement et d’un usage frauduleux d’espaces collectifs sur lesquels, on ne peut faire un usage privé ou exclusif. Il y a des espaces communs qu’on ne peut en principe, ni vendre ni acheter, nulle part dans le monde, le littoral et le domaine maritime en font partie », a-t-il dit dans ses propos rapportés par Dakaractu.