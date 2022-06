Avant-hier dimanche, Ziguinchor était la capitale du football sénégalais. Tout le monde du sport dirigé par le ministre Matar Ba s’était déplacé au stade Aline Sitoé pour fêter le sacre du Casa Sports comme champion du Sénégal pour la saison 2022. C’était lors du match de la dernière journée qui opposait l’équipe fanion de la Casamance à Guédiawaye Fc. Hélas, tout le monde a constaté que l’absent le plus présent lors de cette rencontre était le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko. Une absence qui s’explique par le fait que le maire en question n’a pas été invité par le président du Casa Sport Seydou Sané.

Gravissime ! Rien que pour des raisons politiques et autres intérêts personnels de la part du président Seydou Sané, le maire de la ville a été déclaré persona non grata pour éviter que sa popularité ne réduise le ministre Matar Ba et sa délégation venus de Dakar à leur plus simple expression. M.Siaka Bodian, secrétaire général du Casa-Sports, a tenté de sauver les meubles face à la colère des populations de Ziguinchor, des membres du comité directeur et des supporters.

« Ce Dimanche matin donc, aux alentours de 09h, naturellement, je suis entré en contact avec l’adjoint au maire chargé de la Jeunesse, pour voir les modalités de la remise de l’invitation de M. Ousmane Sonko, qui m’a dit devoir me revenir après avoir pris contact avec le protocole. A sa suite M. Alassane Diedhiou, adjoint au maire, m’a appelé pour me dire que le Maire n’allait pas accepter l’invitation qui lui a été adressée tardivement. J’ai pris le soin de lui expliquer les raisons du retard évoquées plus haut, avant de lui présenter les excuses du club pour ce retard » a laissé entendre M. Bodian.

L’adjoint du maire Bassirou Coly n’a pas tardé à lui apporter un cinglant démenti. « Dans une publication parue sur sa page Facebook, M. Siaka Bodian affirme que le dimanche, jour de la présentation du trophée, il a joint au téléphone l’adjoint au maire de Ziguinchor chargé de la jeunesse pour lui remettre l’invitation du maire, le président Ousmane Sonko. En tant que l’adjoint au maire précité, je démens formellement cette information. Je n’ai reçu ni visite, ni appel encore moins un sms de sa part. Cette affabulation prouve à suffisance que tout a été fait pour que le maire Ousmane Sonko n’assiste pas à la cérémonie. Je tiens à rappeler, également, que pour ce qui est de la réciprocité du respect, Monsieur le Maire est intransigeant » a réagi Bassirou Coly, adjoint au maire chargé de la jeunesse de la commune de Ziguinchor.

Toujours est-il que lors de la cérémonie, le président du Casa Sports Seydou Sané a nommément cité le ministre Matar Ba, le président Augustin Senghor et l’honorable Doudou Ka pour leurs soutiens financiers apportés au Casa-Sports. « Effectivement, Doudou Ka m’a remis une enveloppe de 50 millions CFA. Sans oublier le maire de Ziguinchor avec ses 20 millions CFA » a déclaré le président Sané sur le plateau de Casa-Sports Tv tout en évitant soigneusement de prononcer le nom de Ousmane Sonko.

Source : Le Témoin