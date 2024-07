Bus attaqué à Yarakh : Saër Fall est totalement libre !

Saër Fall n’est plus inquiété. Ce dernier, suspecté d’avoir participé à l’incendie du bus de Yarakh, qui avait fait deux morts, en août dernier, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international formulé par le Doyen des juges Oumar Maham Diallo et transmis à Interpol.

Saër Fall, qui avait pris la fuite après l’arrestation de six suspects dans le cadre de l’enquête avant de rejoindre les États-Unis en usant de son passeport mauritanien, a été finalement acquitté de toutes les accusations par la justice américaine. Selon Les Échos, repris par SenEweb, il a bénéficié du vote par l’Assemblée nationale sénégalaise de la loi d’amnistie couvrant la période allant de 2021 à 2024.

C’est ainsi, signale le journal, qu’il est rentré libre au Sénégal. Repris par le quotidien d’information, il ne cache pas son soulagement : « Je remercie en premier ma famille et Pastef». Il confie dans une vidéo reprise par la source « qu’une fois aux USA, on [l’a] mis en contact avec les membres de [son] parti ». Après l’exécution du mandat d’arrêt, a-t-il ajouté, « les officiers de l’immigration m’ont dit que l’État du Sénégal leur a demandé de me rapatrier, et qu’à leur niveau, ils ne pouvaient rien pour moi sinon me mettre en détention en attendant mon face à face avec le juge ».