Serigne Mbacké Ndiaye sur la décolonisation des rue : «Oui Président Diomaye»

Oui President Diomaye

J applaudis quand J apprends que le Chef de l Etat a pris la décision de donner au Boulevard General Degaule le nom du Président Mamadou Dia.

Ce grand Senegalais natif de khombole comme moi avait donné à notre pays une orientation socialiste, progressiste et souverainiste. Il est l initiateur des HLM, des Coopératives agricoles, ect…

Il était incorruptible, luttait efficacement contre la prostitution, la prolifération des bars et autres lieux de vente d alcool. Il fut victime de son opposition à l Occident qui soutenait Seghor alors que lui était plus proche du camp de l EST dirigé par l Union Soviétique ( URSS) de l époque. Alors merci Monsieur le Président mais ne vous arrêtez pas là.

En effet un projet de rebaptiser ou de compléter le nom de l actuelle place de l Indépendance de Dakar qui devrait s appeler Me Waldiodio Ndiaye est dans le circuit depuis que Khalifa Fall était Maire de Dakar. Je l avais personnellement soumis au Président MACKY Sall qui avait adhéré à cette idée mais elle n a jamais été concrétisée.

Je rappelle que, quand le Général Degaule est venu à Dakar en 1958 en provenance de Konakry où il a reçu un accueil hostile de la part du Président Ahmed Sekou Toure qui avait opté pour l indépendance immédiate, Seghor et Mamadou Dia étaient “ empêchés” et c est Me Waldiodio qui l avait reçu et avait prononcé un discours mémorable devant les porteurs de pancartes. Irrite par ce discours indépendantiste et les chahus des porteurs de pancartes, Degaule lâchera sa fameuse phrase” si vous voulez l indépendance prenez le 28 Septembre “ . C est ce que fit la Guinée. Cet homme, Me Waldiodio mérite cet honneur, Monsieur le Président

Ministre Serigne Mbacke Ndiaye