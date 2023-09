Ça chauffe sur Amadou Ba à Mbacké…un vaurien gâche tout !

Le candidat Amadou Ba de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024 risque gros dans l’un des départements qui compte le plus grand nombre d’électeurs après Dakar et devant Thiès. Le candidat Amadou Ba risque de perdre totalement tous les avantages acquis par Macky Sall depuis 2019. Et tout ça, par la négligence d’un politicien qui ne fait que cumuler les mauvais points. La coalition Benno Bokk Yaakaar risque de le payer au prix fort lors de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

A la dernière élection présidentielle de 2019, Mbacké comptait 364.826 électeurs derrière Dakar (663.020 électeurs) et devant Thiès (363.482 électeurs). Ce qui fait de Mbacké, un département qui est fort prisé pour être sûr d’être présent au second tour ou de gagner au 1er tour. Si le candidat de la majorité perd Mbacké, ce serait catastrophique. Un coupable a été désigné par les populations de Mbacké. Selon ces populations, c’est le maire de Mbacké et ministre de la Fonction publique.

Gallo Ba est accusé par les Mbackois de réduire les chances du candidat Amadou Ba. L’espoir que les populations de Mbacké avaient en choisissant Gallo Ba comme maire s’est affaissé comme un château de carte et s’est transformé en désespoir. Une fois installé dans ses fonctions de maire de Mbacké, Gallo Ba a montré son véritable visage aux populations.

Et pour cause, aucun acte allant dans le sens d’apaiser les souffrances des populations n’est noté après deux années de magistère. Lors des inondations, aucune assistance de sa part, les ordures ménagères sont visibles à travers les rues et quartiers de Mbacké. La jeunesse sportive est entrée en conflit avec le maire, même certains adjoints au maire ont fini de montrer leur déception et ont exprimé leur désaccord avec la manière de gérer de façon solitaire de Gallo Ba.

L’on se souvient encore de cet incident qui avait été noté entre lui et le 7ème adjoint au maire au cours d’une session du Conseil municipal de Mbacké, Lamine Bara Gaye qui est par ailleurs, le Chef du Service national pour l’éducation et l’information pour la santé (SNEIPS). Gallo Ba n’avait guère apprécié les propos tenus par Lamine Bara Gaye qui mettait en doute ses compétences de maire.

Non content de s’en prendre verbalement à son septième adjoint qui avait déjà quitté la salle, Gallo Ba a même menacé le public qui s’était déplacé pour suivre cette réunion du Conseil municipal. Il avait déclaré devant tout le monde qu’il était le maire et qu’il lui appartient de faire la police des lieux, pour prévenir tous ceux qui se mettraient à manifester contre lui dans la salle. Gallo Ba avait complètement dérapé ce jour-là, nous rapporte-t-on.

Tout ceci montre l’écart qui existe entre lui et les populations de Mbacké qui lui tournent le dos. Les défections politiques se comptent par mille. Et le comble de tout cela, le maire est quasiment absent de la ville. Il est coupé de ses administrés qui ne le voient jamais à leurs côtés dans les moments difficiles. Les aides sociales destinées aux nécessiteux ne parviennent jamais aux ayants droit. Il y a une sorte de discrimination dans la répartition de ces aides.

A Mbacké où on note une forte poussée de l’opposition. Gallo Ba, à cause de certaines de ses décisions impopulaires, fuit les populations alors qu’il devait être proche d’elle. On dirait même qu’il travaille pour le compte de l’opposition. Ce qui conforte certains dans leurs accusations, qui le soupçonnent de faire partie des ministres de Macky Sall, qui sont en contact permanent avec Ousmane Sonko. Certains avaient avancé que des traçabilités de discussions entre proches de Macky Sall et Ousmane Sonko avaient été trouvées dans le téléphone de ce dernier.

C’était lors de la saisie des deux téléphones du maire de Ziguinchor, lorsque les forces de l’ordre l’avaient cueilli à l’entrée de Kaffrine pour le conduire à son domicile où il avait été finalement confiné avant son arrestation. Les initiales du nom de Gallo Ba étaient ventilées parmi les contacts d’Ousmane Sonko qui sont des proches de Macky Sall. Malgré le démenti qu’il avait apporté, il est toujours soupçonné de rester en contact avec Ousmane Sonko.

Et son attitude à l’endroit des populations de Mbacké n’aide pas à faire taire les rumeurs. Gallo Ba agit comme s’il voulait que le camp présidentiel perde l’élection en 2024 à Mbacké.

