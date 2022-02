Mairie de Mbacké : Gallo Bâ officiellement installé

Le préfet Amidoune Diop a comme le le veut la tradition républicaine, procédé à l’installation officielle de Gallo Bâ au fonction de Maire de la commune de Mbacké. Devant le nouveau conseil municipal composé de 76 membres, le nouveau premier magistrat de Mbacké a tenu d’emblée un discours plein d’humilité.

Le maire Gallo Ba de dire » je tends la main à toute la population de Mbacké et routes les forces vives de la commune pour bâtir ensemble un Mbacké nouveau. Mon seule et unique ambition est d’être au service des populations qui doivent s’investir pour l’atteinte des objectifs.

Je réitère mon engagement pour faire émerger Mbacké. La gestion de la municipalité se fera dans la plus grande transparence et que les compétences seront privilégiées dans le travail et l’humilité », a-t-il déclaré.

A l’issue des discours d’usage, l’élection des adjoints au maire au nombre de 07, a suivi la cérémonie d’installation du conseil municipal de Mbacké qui s’est tenue dans la salle de délibération de la mairie.