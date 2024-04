La célèbre TikTokeuse Om Fahad tuée par balle à Bagdad en Irak

Alors qu’elle se trouvait en voiture, la célèbre TikTokeuse irakienne, Om Fahad, a été tuée par balle dans les rues de Bagdad en Irak par un homme à moto, selon deux responsables de la sécurité s’exprimant sous couvert de l’anonymat.

La jeune femme, suivie par des dizaines de milliers d’internautes sur Tik Tok et Instagram avait été condamnée l’année dernière à de la prison pour des contenus jugés « indécents » sur les réseaux sociaux. Elle s’était rendue célèbre dans un Irak largement conservateur et patriarcal pour ses vidéos dans lesquelles elle apparaît souvent dans des tenues moulantes, dansant sur de la musique irakienne.

En février 2023, un tribunal correctionnel avait condamné en première instance la TikTokeuse « Om Fahad » à six mois de prison pour « la publication de plusieurs vidéos aux propos indécents et portant atteinte à la pudeur et aux mœurs publiques ». Une condamnation qui était intervenue au moment où les autorités venaient de lancer un comité chargé de faire la chasse sur les réseaux sociaux aux « contenus décadents », allant « à l’encontre des mœurs et des traditions » de la société irakienne.

À cet effet, une plateforme avait été mise en place pour permettre aux internautes de signaler ces publications. Depuis, plusieurs stars des réseaux sociaux ont été condamnées à de la prison, ou contraintes de s’excuser pour les contenus mis en ligne, parfois de simples vidéos humoristiques ou au ton satirique.

En 2018, l’influenceuse et mannequin Tara Farès a été tuée à Bagdad par plusieurs tirs alors qu’elle se trouvait dans sa Porsche blanche décapotable aux fauteuils rouges.

