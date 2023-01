Ça chauffe sur Sonko…les scandale sortent de « sa » maison

Ousmane Sonko…les prémices de la fin

Tout règne a une fin, excepté celui de Dieu. Ousmane Sonko ne va pas contredire cette affirmation. Principal adversaire du président Macky Sall, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est sur le déclin. À une douzaine de mois de la présidentielle de 2024, Sonko est en train de puiser sur ses dernières réserves. Après l’affaire Sweet Beauty, les insultes aux religieux et les dernières révélations ont acté la fin du règne du tout puissant Sonko…des scandales surgissent au sein de son propre camp.

Plus personne ne doute de la force qu’exerce Ousmane Sonko dans le landerneau politique. Le patriote en chef a réussi à se hisser au sommet en une fraction de seconde. Il incarne désormais le chef de l’opposition. Mais depuis les événements de mars 2022, le monde que Sonko s’est créé est en péril. Tenaillé par deux procédures judiciaires, dont une pour viols et menaces de mort, l’actuel maire de Ziguinchor n’est plus que l’ombre de lui-même. Tout le monde commence à lui tourner le dos.

Beaucoup estiment que Sonko est la cause première des quatorze morts du mois de mars dernier. De nombreux jeunes ont répondu à son appel. Ce qui a provoqué des scènes de pillages et de vandalisme à Dakar et dans les autres régions. Depuis lors, il est étiqueté comme un leader violent. Une violence qui s’est répercutée chez les partisans de Sonko. Ils ne ratent jamais l’occasion de tirer sur tout le monde. Sur les réseaux sociaux ils sont devenus les maîtres des propos déplacés. Personne n’ose contredire la volonté du PROS (Président Ousmane Sonko)…

Ils attaquent même les religieux. Tous les Khalifes généraux qui ne sont pas assujettis à la volonté des patriotes, est pris pour cible. Ce qui a fini par rendre de Sonko persona non grata dans certaines cités religieuses. Comme un despote à la fin de son règne, le leader de Pastef est vomi au sein des foyers religieux. Les insultes ont fini par faire de Sonko la personne la plus détestée par les talibés. Ce alors que le maire de Ziguinchor n’est même pas encore président de la République. Et cette situation va s’empirer de jour en jour tant que Pastef restera dans cette volonté manifeste de vouloir diriger tout le monde.

L’autre signe de la déchéance de Sonko c’est cette absence de popularité à Ziguinchor. Contrairement à ce que les médias veulent faire croire, le maire ne fait pas l’unanimité dans la capitale du Sud. Les changements qu’il force, sont en train de faire plus de mal que de bien. Un tour dans cette ville prouve que Sonko ne fait pas l’unanimité en Casamance censée être sa base politique. Ce qui fragilise l’avenir de la bête noire du président Macky Sall.

À treize mois de la présidentielle, le leader de Pastef fait face aux scandales internes. Sonko perd le soutien de ses plus fidèles lieutenants. Ils ont commencé à lui tourner le dos à la veille de deux procès cruciaux. Mollah Morgun est actuellement sur le point de lâcher le patriote en chef. Pourtant cet ancien rappeur a vu la maison de ses parents être incendiée à cause de son engagement pour Sonko. Aujourd’hui c’est lui qui le vilipende sur les réseaux sociaux. Mollah déclare avoir des images, vidéos et audios compromettant du patriote. Selon lui, ces éléments en sa possession pourraient faire des dégâts chez les patriotes.

Ces éléments et les deux procès devant lui, pourraient être le début de la fin de Sonko. Désormais, plus rien ne peut empêcher Ousmane Sonko de sombrer. Ces partisans ont beau gesticuler et appeler à la résistance, mais leur leader a atteint son déclin. Le maire de Ziguinchor est sur une courbe descendante. Le patriote en chef risque d’avoir un avenir pire que celui de Idrissa Seck. Si le destin ne joue pas en sa faveur, le bourreau présumé d’Adji Sarr aura la plus courte carrière de tous les leaders politiques du Sénégal.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru