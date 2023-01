Voici le politicien qui a vendu son âme à Macky pour…l’argent

Le Sénégal est foutu. Pour un poste et de l’argent, les politiciens sont capables de vendre leurs âmes au prince et d’en devenir ses esclaves. C’est ce qu’a fait un politicien de l’APR, brillant intellectuel qui a fait ses preuves sur le terrain mais malheureusement qui a succombé aux festins des hyènes au point de travestir ses compétences en concupiscence. Et aujourd’hui, ce politicien a déchiré tout le parchemin qui lui servait de repère moral et civique pour verser dans le complotisme. Xibaaru vous dit tout sur ce va-nu-pieds qui a vendu son âme à Macky Sall pour être dans les dorures du pouvoir…

Pourtant, il aurait pu s’épargner ce rôle de valet du prince qu’il est en train de jouer, compte tenu de sa carrure intellectuelle. Seulement voilà, au Sénégal, certains sont prêts à tout, quitte à courber l’échine pour obtenir ou conserver certains privilèges. Que c’est triste ! La dignité n’a plus aucune valeur chez certains de nos hommes politiques capables de défendre une position aujourd’hui, et de la déchirer le lendemain…

Ce célèbre politicien membre de l’Alliance pour la République (APR) entre dans cette catégorie de personnes. Pourtant, il est avocat, et peut se suffire de son métier pour bien se nourrir, loin de la politique. Mais, il s’accroche aux privilèges, au point de vouloir défendre des positions qualifiées tout simplement…d’indéfendables. Ce sont ces genres d’hommes qui font que les Sénégalais se détournent de plus en plus de la classe politique surtout celle au pouvoir.

Et ce politicien dont nous voulons parler est un ancien très proche du Président de la République Macky Sall au Palais et a été ministre dans le gouvernement. Il milite à Mbour même s’il n’y a pas une base politique très large, malgré son rang. Il s’était fait virer du gouvernement, mais le voilà qui revient. Il vient d’être élu député à l’Assemblée nationale, et pour couronner le tout, le voilà récompensé dans cette actuelle législature, alors qu’il ne s’y attendait point.

Il est à présent Président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Vous l’avez deviné, il s’agit de Me Oumar Youm. Cet ancien directeur de cabinet du Président de la République, ancien ministre également. Il n’avait pas digéré d’avoir perdu son poste de ministre pour se mettre dans les rangs.

C’est comme si, il ne s’y attendait pas. Mais voilà Macky Sall lui tend la perche et le fait revenir à l’Assemblée nationale et c’est là qu’on voit le côté cynique de cet homme. Me Oumar Youm préfère cautionner la déchéance de Mimi Touré de son poste de député rien que pour plaire à Macky Sall, alors qu’il sait en son âme et conscience que celle-ci est illégale. C’est l’honnêteté la plus décriée sur le net.

Sur l’affaire Mimi Touré, vous allez voir comment un avocat censé défendre la loi, la pervertit, tout simplement parce qu’il mange à la table du prince. La loi constitutionnelle 2019-10 du 14 mai 2019, dispose sans « aucune ambiguïté » à l’article 60 : « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique ».

Mais comme Aminata touré n’a pas démissionné, le député-avocat va évoquer une démission par « attitude ». Une invention qui mérite le prix Nobel de la pire bêtise humaine. Voici ce qu’il invente : « L’attitude de Aminata Touré cultive et entretient l’immoralisme en politique selon le groupe parlementaire…Elle a abandonné, elle a abdiqué, elle a rompu d’avec le parti. Elle déploie son jeu politique en dehors des sphères du parti et de BBY en violation du suffrage dont elle a largement bénéficié » soutient-il en présence des parlementaires de Benno Bokk Yaakaar.

Les Sénégalais ne savent plus à quel politicien se fier finalement ! Voir un homme comme Oumar Youm défendre maladroitement la déchéance de Mimi Touré de son poste de député, il fait tout simplement pitié. Me Oumar Youm a perdu tout le crédit qu’il avait d’une frange de la population. Pourra-t-il regarder demain les Sénégalais les yeux dans les yeux pour défendre une position contre l’injustice ?

Tous les démocrates savent que ce qui arrive à Mimi Touré est injuste. Voir un Me Oumar Youm dans un discours qui ne convainc personne soutenir que la procédure à l’endroit de Mimi Touré est légale, montre que les hommes politiques sont prêts à tout, rien que pour s’accrocher à leurs privilèges. Quitte même à vendre leurs âmes aux démon-crates. Et, c’est ça qui est désespérant pour le Sénégal et les populations sénégalaises…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn