Matam : Deux morts dans l’effondrement d’un bâtiment

Deux personnes ont perdu la vie, mercredi, dans l’effondrement d’un bâtiment en banco au quartier Thiaydé, dans la commune de Matam (nord), a appris l’APS, jeudi, d’une source proche des victimes.

Le drame est survenu vers 16 heures, entraînant la mort d’un nourrisson et d’un enfant âgé de sept ans, qui apprenait le Coran dans la même concession.

Le maître coranique qui y tenait un “daara” s’en est sorti avec de légères blessures, indique la même source.

Le bâtiment présentait des fissures depuis quelques temps.

Les corps sans vie du nourrisson et de l’enfant ont été acheminés à l’hôpital régional de Matam.

Source : APS