Le PDS se venge de Mimi Touré…Macky referme le piège

Les relations tendues entre Aminata Touré et les libéraux ne sont plus un secret de polichinelle. Lorsqu’elle était ministre de la Justice, Mimi Touré a mené avec fermeté la lutte contre la corruption voulue par Macky Sall. Elle a passé en revue la politique du régime libéral. Ce qui a conduit à l’arrestation de Karim Wade en 2013. Depuis lors, l’ancienne ministre de la Justice est sous le viseur des Wadistes. Il a fallu attendre dix ans pour voir les karimistes prendre leur revanche. Mais la perche que le président Macky Sall est un couteau à double tranchant qui risque de finir le Parti Démocratique Sénégalais (PDS)…

Aminata Touré n’est plus député ! La mouvance présidentielle a fini par avoir sa tête. Benno Bokk Yakaar, qui a trahi leur ancienne tête de liste, n’a pas pu supporter le combat de Mimi Touré contre le troisième mandat. Aidés par la coalition Wallu Sénégal, les députés de la majorité ont fini par éjecter leur ennemi interne de son siège de député. Ce qui est illégal si on se réfère au règlement de l’Assemblée Nationale. Mais quand on a un «tailleur constitutionnel» à ses côtés, on peut faire passer toutes sortes de lois. Ce qui n’aurait jamais été possible sans l’aide des libéraux accusés de comploter avec le pouvoir.

Ce choix des députés du PDS est loin d’être anodin. Ils n’arrivent toujours pas à pardonner à Mimi Touré le sort qu’elle a réservé à leur leader fantôme. L’ancienne première ministre avait activé la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) pour traquer Karim Wade jusqu’à l’envoyer en prison. Depuis lors, Wade-fils est devenu inéligible à toutes les élections. Sa destinée dépend désormais de la volonté du président Macky Sall. Mais Mimi Touré est restée sur sa logique. Élue députée, elle a déclaré qu’elle ne voterait pas une amnistie pour Karim. Ce qui a renforcé la haine des libéraux vis-à-vis d’elle.

Mais ce parti mythique vient de commettre une grosse erreur politique. Incapable de se battre pour faire rentrer leur leader dans son propre pays, le PDS espère avoir des faveurs en versant dans de basses combines avec le «Macky». Mais le chemin que les partisans de Karim Wade ont pris, a fait d’eux des traîtres à la nation. Désormais, ce parti est dans la liste des traîtres où figure Idrissa Seck. Et tout le monde a vu ce qui est arrivé à l’ancien maire de Thiès. Politiquement, Macky Sall a tué le leader de Rewmi qui a été enterré définitivement par le peuple qu’il a trahi.

Le sénégalais n’aime pas être trahi et n’oublie aucun acte de trahison. Malheureusement pour le PDS, il n’a pas compris son peuple et il aura le temps d’en voir les conséquences. Si la bande à Mamadou Lamine Thiam avait compris le véritable combat qui se joue, il n’aurait pas donné l’avantage à Benno Bokk Yakaar au sein de l’Assemblée. Désormais, Macky Sall a une bonne assise au sein de l’hémicycle pour activer son opération troisième mandat. Avec des alliés de circonstances pour Wallu, la mouvance présidentielle a toutes les cartes en main pour décider de la destinée du pays menacé par une crise politico-judiciaire.

Macky Sall sait très bien que le PDS est loin d’être du côté du peuple. Ce parti ne veut qu’une chose, voir Karim Wade revenir au bercail, peu importe le tribut à payer. Alors, le locataire du Palais profite de cette faiblesse pour faire de ce parti de l’opposition, un allié pour écraser la résistance. A force de vouloir satisfaire les désirs d’un roi ivre de pouvoir, le PDS finit par rallier la mouvance présidentielle. Benno va avaler le parti de Wade comme elle a avalé tous les autres partis de sa coalition pour son bon vouloir.

S’il y en a qui regrettent leur compagnonnage avec les libéraux, ce sont Mamadou Lamine Diallo et les membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Ils avaient mutualisé leur force dans le but d’avoir un bloc solide à l’Assemblée nationale. Malheureusement, Wallu a trahi le pacte. Ces députés sont toujours dans les calculs et combines avec le pouvoir. On comprend aisément la réticence de beaucoup de sénégalais lors des élections législatives.

Une chose est sûre, la coalition Wallu a encore trahi le peuple en votant pour la destitution de Mimi Touré. Cette dame incarne le combat contre le troisième mandat de Macky Sall. Mais cela se comprend, le PDS est mort depuis le retrait de Me Abdoulaye Wade. Il ne reste de ce parti qu’une coquille vide dirigée par un leader fantôme qui préfère le confort qatari que le chaud soleil sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru