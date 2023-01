Macky ne maitrise plus rien…il patine, dérape et perd le contrôle

Que se passe-t-il au Sénégal ? Macky Sall qui semblait contrôler tout au point de réduire l’opposition à sa plus simple expression, se retrouve dépassé par les évènements. Le président Macky Sall vient de franchir le Rubicon en mettant en place une machination politique pour faire virer la députée Mimi Touré de l’Assemblée nationale. Le même procédé mis en place par Wade pour faire virer les députés de Macky. Et tout comme Wade à cette époque, Macky Sall ne contrôle plus rien et ne maîtrise plus ses pulsions. Il est obnubilé par sa « réélection » en 2024…Un rêve devenu obsession pour lui.

Il a complètement perdu la boussole. Macky Sall et son régime ne fixent plus de limites. Depuis avant-hier mardi, les réactions d’indignation fusent de partout. Personne n’avait imaginé que le pouvoir, soutenu par le groupe parlementaire Manko Wallu dont le Parti démocratique sénégalais (PDS) est la principale composante, allait passer aux actes, après avoir menacé Mimi Touré, de lui faire reprendre son mandat de député…

Ce qui est moralement et juridiquement inacceptable Aminata Touré n’a jamais déclaré publiquement qu’elle a démissionné de l’APR. Ce sont même des membres de ce parti qui ont au contraire, réclamé son exclusion des instances de l’APR. Or, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne prévoit la déchéance du mandat du député qu’au cas où il aurait démissionné de son parti qui la fait élire. Ensuite Mimi Touré n’a pas été élue à l’Assemblée nationale, sur une liste de l’APR, mais sur celle de Benno Bokk Yaakaar.

Déthié Fall, même sorti de Rewmi lors de la législature passée, avait continué à jouir de son mandat de député. C’est parce que ce n’est pas une liste de Rewmi qui l’avait fait élire, mais c’était sur celle d’une coalition. Là où cela devient moralement inacceptable, c’est que lorsque du temps du pouvoir de Me Abdoulaye Wade, Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lô avaient été déchus en 2009, de leurs rangs de députés. Abdoulaye Wade et son parti le PDS leur reprochait leur proximité avec Macky Sall qui avait rompu les amarres avec la formation libérale.

Et Macky Sall s’en était indigné à l’époque. Devenu trois ans plus tard Président de la République du Sénégal, l’une des premières mesures prises par Macky Sall, était de leur reverser tous les mois de salaires de député dont ils avaient été privés. Ironie du sort, c’est ce même Macky Sall qui utilise le même procédé qu’il dénonçait à l’époque, pour entamer la déchéance du mandat de député de Mimi Touré.

Pour réussir son coup, car ne disposant pas d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale pour faire passer un tel acte aussi ignoble, le pouvoir s’est allié avec le groupe parlementaire Manko Wattu. Tout le monde aura compris qu’il lui a été fort aisé de décrocher le soutien du PDS qui voue une haine viscérale à l’endroit de Mimi Touré. Depuis l’arrestation puis la condamnation de Karim Wade par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), le PDS a toujours vu derrière ceci la main de Mimi Touré.

Le procédé est tout simplement monstrueux. Mimi Touré est déchue de son poste de député par la force. Voilà ce que tous démocrates retiennent, car c’est de la dictature flagrante. Macky Sall est aveuglé par l’élection de 2024. Il est prêt à déplacer des montagnes, rien que pour parvenir à ses fins. Ousmane Sonko a compris que rien n’arrêtera Macky, c’est pourquoi, il appelle à la révolution. Ousmane Sonko sait s’il faut lutter avec Macky Sall, il faut que le rapport de force soit en sa faveur. C’est pourquoi, il est en train de mobiliser les populations en ce moment, car ayant compris qu’il y va de sa survie politique.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn