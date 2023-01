L’acteur Shemar Moore, papa pour la 1ère fois à…52 ans

“Shemar Moore et sa compagne, Jesiree Dizon, sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille, la famille est heureuse et en bonne santé », a annoncé le magazine People …

ce mercredi 25 janvier. C’est donc à l’âge de 52 ans que Shemar Moore, acteur emblématique des séries policières comme Esprits Criminels ou encore S.W.A.T est devenu papa pour la première fois !

L’acteur de S.W.A.T est comblé de bonheur, et ce grâce à cette femme qui partage sa vie. Le nom de Jesiree Dizon ne vous semble pas familier ? Pourtant, tout comme le père de sa fille, elle est actrice. Les téléspectateurs ont pu la voir dans la célèbre série Hawaii 5-0, les experts : Manhattan ou encore True Blood. La jeune femme est également une célèbre mannequin.

Le couple a pour habitude de rester discret, à l’abri des caméras. En effet, impossible de savoir à quel moment les deux tourtereaux se sont rencontrés ! Pourtant, il y a quelques jours de cela, Shemar Moore annonçait la grossesse de sa compagne.

Le couple annonce la naissance de leur fille

Jesiree Dizon est déjà la mère de deux enfants, Charli et Kaiden, tout deux issus de précédentes relations. Si les deux acteurs font parler d’eux sur Internet, c’est car une heureuse nouvelle vient de tomber et va changer leur quotidien. L’heureux événement a été annoncé par nos confrères du média People. Le mannequin vient tout juste d’accoucher, d’une petite fille nommée Frankie (en référence au second prénom de son père). Plus heureux que jamais, l’acteur affirme que sa famille est en bonne santé.

source MSN