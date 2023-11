Cambriolage spectaculaire à Golf Sud…les bandits lourdement armés

Une attaque à main armée digne d’un film hollywoodien s’est produite à Golf sud non loin de la cité Fayçal. Les bandits munis d’armes blanches et de pistolets, selon des sources de L’As, après une tentative avortée de cambrioler l’usine de «chef Aida» où ils ont ligoté les vigiles et blesser l’un d’entre eux, sont rentrés dans une maison pour y prendre de l’argent et des bijoux. Un autre vigile qui tentait de faire de la résistance est grièvement blessé. Les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite. Les policiers de Golf sud se sont rendus sur les lieux pour faire le constat et ouvrir une enquête.