Voici ceux qui ont suivi Macky et « insulté » Amadou Ba…Ils ont tout perdu

Macky Sall leur a choisi un candidat qu’il jugeait lui-même indésirable. Et ce candidat, Macky Sall l’a livré à ses pires insulteurs. Et ces derniers aux langues fourchues et aux becs d’aigle n’ont pas raté Amadou Ba. Ils sortaient leur venin chaque jour et chaque instant. Amadou Ba était devenu leur adversaire principal. Ils creusaient chaque jour la tombe de leur candidat sans se soucier du sable mouvant qui se formait autour d’eux. Et quand vint le jour du jugement, ils enterraient l’espoir de leur coalition en sacrifiant leur candidat. Mais aussi leurs carrières politiques respectives. Ils ont tout perdu et ne sont plus rien.

Que n’a-t-on pas entendu et vu lors de la campagne pour la présidentielle 2024 ? La coalition au pouvoir ne combattait pas l’opposition. Elle combattait son propre candidat Amadou Ba…Et ce, sur instruction de leur patron Macky Sall. Macky Sall a lâché les loups contre son candidat Amadou Ba. Aujourd’hui lui-même a quitté le pays. Sa famille ne vit plus au Sénégal. Et que sont devenus ceux qui ont insulté et piétiné Amadou Ba, candidat de Macky Sall.

Thérèse Diouf Faye n’est plus ministre. Elle n’est plus DG et est retournée se consacrer à sa mairie de Diarrère dans le département de Fatick. Cependant, elle n’est pas l’abri d’une poursuite judiciaire au cas où son nom est cité dans un scandale financier. Elle ne vit plus sous le luxe du pouvoir. Pourtant, elle pouvait s’éviter toute cette peine si Amadou Ba avait gagné et qu’elle avait roulé pour lui. Seulement Thérèse Diouf Faye avait combattu Amadou Ba en contestant le choix porté sur ce dernier pour candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à la présidentielle.

Souleymane Ndiaye, l’ancien Directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal (SAPCO SA) qui avait initié une théorie sur l’impossibilité de la candidature d’Amadou Ba et qui fut l’un de ses pires détracteurs, a été remplacé par Serigne Mamadou Mboup, spécialiste en Management et en Stratégie touristique et hôtelière. Macky parti, Souleymane Ndiaye a tout perdu.

Lui qui n’avait aucune base politique, ne pouvait que compter sur le maintien au pouvoir de BBY pour espérer toujours conserver son poste ou même être renvoyé à une planque plus juteuse. Souleymane Ndiaye avait préféré consacrer toute son énergie à combattre Amadou Ba plutôt que de s’attaquer aux candidats de l’opposition. Pour lui, c’était tout sauf Amadou Ba. Ce dernier n’a pas été élu Président de la République comme l’a souhaité Souleymane Ndiaye. Seulement qu’a gagné Souleymane Ndiaye au change ? Le voilà à présent débarqué de son poste de DG de la SAPCO.

L’un des plus virulents adversaires d’Amadou Ba au sein de l’Alliance pour la République (APR) est Mame Mbaye Niang. Pourtant, il avait tout à gagner en se battant corps et âme pour la victoire d’Amadou Ba. Pour la bonne et simple raison qu’avec la victoire du duo Diomaye-Sonko, il n’est pas à l’abri de poursuite judiciaire. Ousmane Sonko avait ouvertement accusé Mame Mbaye Niang d’être au cœur du scandale financier au PRODAC. Mame Mbaye Niang avait fait condamner Ousmane Sonko qui l’avait mouillé dans cette affaire, ce qui avait valu à ce dernier de ne pouvoir être candidat à la présidentielle. Ça a été amer pour Sonko qui ne manquera pas de le faire payer à Mame Mbaye Niang.

On ne connaissait à Maodo Malick Mbaye aucune haute fonction avant l’avènement de Macky Sall au pouvoir. Certes dans le passé, il avait eu à être nommé dans le cabinet de Youssou Sakho un ancien ministre des Transports et des Infrastructures sous Me Abdoulaye Wade où il était Conseiller en communication. Maodo Malick Mbaye qui n’a jamais rien gagné à Thiès alors que Macky Sall l’a nommé Directeur général de l’Agence nationale de la maison des outils (ANAMO) avait lui aussi préféré tourner le dos à Amadou Ba.

Longtemps exilé du Sénégal sous le règne de Me Abdoulaye Wade, Souleymane Jules Diop avait choisi de rentrer après la perte du pouvoir par le pape du Sopi et l’avènement de Macky Sall. Actuel ambassadeur du Sénégal à l’UNESCO, Souleymane Jules Diop n’a voulu s’aligner derrière Amadou Ba. Quel va être son sort avec l’avènement du duo Diomaye-Sonko ? Ses jours à son poste actuel sont comptés.

Abdou Mbow a été de ceux qui, au sein de l’APR, n’a jamais voulu de la candidature d’Amadou Ba à l’élection présidentielle. Tout comme Maodo Malick Mbaye, malgré toutes les planques juteuses qu’il a eu à occuper à l’Assemblée nationale en tant que député, n’a jamais réussi à gagner à Thiès. Abdou Mbow a affirmé ouvertement être contre le choix porté sur Amadou Ba pour être candidat de BBY. Il est resté Président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar…Mais pour combien de temps ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn